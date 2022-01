Shen Yun bringt Freude und Hoffnung

Als ansprechend, unterhaltend, aber doch vielschichtig, wichtig und erhellend, beschreibt Markus Siebrecht Shen Yun. Der Chef eines großen Automobil-Konzerns in Deutschland hatte mit seiner Frau die Vorstellung am Dienstagabend im Kölner Musical Dome besucht.

„Ich fand es sehr gut, kulturell ansprechend, sehr unterhaltsam und bunt. Es ist ein Unterschied, wenn in einem kulturellen Umfeld geschichtliche Aspekte gezeigt werden, wie Menschen miteinander interagieren, aber beispielsweise auch die Verfolgung“, sagte der gebürtige Bochumer. „Es erhellt die Kultur und auch den Stellenwert in der heutigen Zeit.“ Es sei wichtig, traditionelle Werte in der heutigen Zeit wiederzubeleben.

In dem Stück „Der Irrsinn am Ende der Tage“ thematisiert Shen Yun, wie friedliche Menschen in China wegen ihres Glaubens als lebende Organspender verfolgt und ermordet werden. Zugleich ist es aber ein Stück voller Spiritualität und Hoffnung. Darin tötet ein Militärarzt unwissentlich seine eigene Tochter, weil diese mit einer anderen Falun Gong-Praktizierenden verwechselt wird. Jedoch findet das Stück wegen des Glaubens der Tochter an Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht ein gutes Ende.

Eine böse Tat hat ein gutes Ende, oder besser gesagt, eine böse Tat kann auch gut enden. Da ist Hoffnung darin. Das zeigt sich auch bei vielen anderen Stücken und hängt zusammen“, sagte dazu Siebrecht.

In der Corona-Pandemie brächte das Ensemble Hoffnung und Freude, so der ehemalige Marketingchef von Audi Deutschland. Bei Shen Yun „stört auch die Maske nicht. Es geht ja um die Unterhaltung des Geistes. Da soll man ja nebenher nicht so viel sprechen und sich damit beschäftigen, was hier geboten wird. Ich finde es sehr schön, dass man das trotzdem macht.“

Er könne Shen Yun empfehlen. „Es ist sehr vielfältig und bunt. Es ist eine tolle künstlerische Darbietung, gerade im Tanzbereich. Es zeigt die hohe kulturelle Vielfalt in China. Ich finde es sehr wichtig, das weiterzugeben und zu zeigen“.

Shen Yun gastiert noch bis zum 11. Januar in Köln. Dann wird das New Yorker Ensemble im Zuge der Europa-Tournee als Nächstes wieder von 11. bis 13. März in Mülheim an der Ruhr in Deutschland zu sehen sein. Nach weiteren Auftritten in Frankreich, England, Spanien, Polen und Österreich wird Shen Yun in Deutschland auch noch nach Berlin, Ludwigsburg, Bremen, Füssen, Mannheim und Frankfurt kommen:

Shen Yun-Aufführungen 2022:

7.–11. Jan. 2022 Köln, Deutschland 24.–26. Jan. 2022 Salzburg, Österreich 11.–13. März 2022 Mülheim an der Ruhr, Deutschland 28.–30. März 2022 Berlin, Deutschland 9.–13. April 2022 Ludwigsburg, Deutschland 15.–17. April 2022 Bremen, Deutschland 20. April–1. Mai 2022 Berlin, Deutschland 28.–30. April 2022 Graz, Österreich 4.–8. Mai 2022 Füssen, Deutschland 10.–12. Mai 2022 Mannheim, Deutschland 31. Mai – 3. Juni 2022 Frankfurt am Main, Deutschland



