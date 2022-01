Sinologin: Shen Yun vermittelt wichtige Botschaften

Die Sinologin im Interview. Januar 2022, während eines Auftritts von SHEN YUN PERFORMING ARTS in Köln. Foto: EPT

Shen Yun in Köln

„Shen Yun beinhaltet mehrere wichtige Botschaften, darunter die Harmonie zwischen Himmel, Mensch und Erde“, sagte Tienchi Martin-Liao. Die Vorsitzende des chinesischen PEN–Centers besuchte die letzte Vorstellung von Shen Yun in Köln, bevor das Ensemble nach Paris weiterreiste. Sie sah Shen Yun bereits zum dritten Mal.

„Die heutige westliche Welt wird immer materialistischer. Ich denke, dass durch Tanz und künstlerischen Ausdruck Botschaften vermittelt werden. Das finde ich sehr gut. Beispielsweise sind die in China unterdrückten Werte Wahrheit, Güte und Geduld etwas sehr Wertvolles und Grundlegendes für den Menschen. Es gibt in dieser Aufführung keine Gewalt, keine Angst. Vielmehr ist es eine Harmonie. Das wird hier sehr gut gezeigt“, sagt die Autorin von Werken traditioneller chinesischer Literatur und Philosophie.

Shen Yun zeigt Schönheit und ein gewisses ‚An-den-anderen-Denken‘, ein Verständnis für den anderen“, fährt die Sinologin fort.

„Das zeigt sich besonders in dem Stück mit dem Restaurant, wo sie einander trotz Rivalität helfen. Ich halte es für sehr wichtig, dass solche Werte durch die Kunst ausgedrückt werden. Ich denke, dass dies dem Genie und Einfallsreichtum des künstlerischen Leiters zu verdanken ist.“

Eine andere wichtige Botschaft sei in dem Stück „Der Irrsinn am Ende der Tage“ zu finden. Darin tötet ein Militärarzt unabsichtlich die eigene Tochter, weil diese mit einer anderen Falun-Gong-Praktizierenden verwechselt wird. Und doch findet das Stück ein gutes Ende.

Ich denke, es ist auch wichtig, diese Art von Botschaft zu vermitteln, weil das durchschnittliche deutsche Publikum diese Dinge vielleicht nicht kennt“, sagt Martin-Liao.

Weiter sagt sie: „Man muss wissen, dass die Regierung in China alle Rechte hat und den Menschen alles antun kann. Sie wird dich unterdrücken, wenn sie dich unterdrücken will, sie wird dich umerziehen, wenn sie dich umerziehen will und sie wird dich töten, wenn sie dich töten will.“

„Falun Gong zeigt die Beziehung des Menschen zum Universum und zur Natur, es drückt Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht aus. Ich bin keine Falun-Gong-Praktizierende, aber diese Philosophie ist sehr wichtig. Diese Werte sind in der chinesischen Gesellschaft sehr, sehr wichtig“, so die Sinologin.

Martin-Liao fährt fort: „Mit dieser Art von Frieden in deinem Herzen und dieser Art von Glauben hast du Kraft. Mit dieser Kraft kannst du dieser mächtigen Macht [der Kommunistischen Partei Chinas] standhalten. Sie erdrückt dich nicht, sondern macht dich innerlich noch stärker. Ich bin traurig, dass so viele Menschen verfolgt wurden und deswegen sogar ihr Leben verloren haben. Aber ich hoffe zugleich, dass dieser Geist, dieser Geist von Falun Gong, in ganz China weit verbreitet werden kann.“

