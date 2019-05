Feuilleton „Star Wars“ Schöpfer wird 75: Der Produzent, dem Disney nie einen Oskar verlieh

Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola und George Lucas: Zusammen bauten sie in den 1970er Jahren das "New Hollywood" auf. Der "Star Wars"-Schöpfer George Lucas ist weiterhin schöpferisch tätig. Mit einem Museum will der einstige Disney-"Rebell" und nunmehr 75-Jährige die Fantasie beflügeln.