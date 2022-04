Teamleiter Verwaltung: „Shen Yun erfüllt das Herz mit Freude“

Am Abend des 12. April 2022 gab das amerikanische Ensemble Shen Yun Performing Arts im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg ihren vierten Auftritt in diesem Jahr.

Simon Haller arbeitet als Verwaltungsbeamter und das Arrangement aus Farben, Musik und Tanz erfüllte ihn mit Freude im Herzen. „In so schwierigen Zeiten, in denen wir derzeit leben, gibt es einfach Hoffnung, neue Kraft und Energie und man geht mit Freude im Herzen aus der Aufführung.“

Die Vielfalt, die Lebendigkeit und „die Verbindung der Instrumente aus Europa und aus China haben mir sehr gut gefallen und es war eine sehr gute Gelegenheit, das live mitzuerleben.“

„Ich werde jedem empfehlen, Shen Yun zu sehen. Wenn es nächstes Jahr wieder stattfindet, werde ich bestimmt auch wieder kommen. Einfach, weil man mit Freude im Herzen hinausgeht, und das ist ein schönes Gefühl.“

Ein kulturelles Highlight

Das Interesse für Shen Yun wurde bei Dr. Josef Nagel durch einen Artikel in der Epoch Times geweckt: „Fünf heilsame Aspekte von Shen Yun„.

So wollte er sich „das kleine kulturelle Highlight“ nicht entgehen lassen und besuchte mit Freunden die Aufführung. Die lebendigen Farben und das Zusammenspiel der Darsteller mit dem animierten Bühnenbild mit 3D-Effekt war für ihn besonders eindrücklich.

Shen Yun vermittelt auch eine spirituelle Botschaft und der Arzt verstand, „dass wir Menschen in dieser materialistischen Welt sind, aber unsere Seele einen geistigen, spirituellen Hintergrund hat und die Menschen sich dessen wieder bewusst werden müssen.“ Es gehe um unsere Bewusstseinsentwicklung und darum, „uns zu besinnen, was im Leben und im Menschsein wirklich wichtig ist.“

Das echte, alte China

Jürgen Caroly arbeitete als leitender Lebensmitteltechnologe bei Unilever und wollte schon lange zu Shen Yun, hatte aber keine Karten mehr bekommen.

Umso größer war seine Freude, jetzt die Aufführung, die das echte, alte China zeigt, zu sehen. „Die Shen Yun-Show war fesselnd. Das Bühnenbild war wirklich wundervoll gemacht und die Effekte waren erstaunlich und fantastisch.“

Begeisternd war für ihn, dass „die Figuren plötzlich in den Himmel flogen und dann wieder auf der Bühne erschienen. Es ist wundervoll, es ist brillant gemacht. Die Leute hatten das Gefühl, mittendrin zu sein, als würden sie mit ihnen mitfliegen. Es ist großartig!“

Shen Yun zeigt die traditionelle Kultur des alten China. Für den Produktentwickler ist die Tradition sehr wertvoll für eine Gesellschaft. „Die Tradition enthält viele alte Werte, die in unserer heutigen Gesellschaft verloren gegangen sind. Diese traditionellen Werte, diese guten Werte müssen bewahrt und weitergegeben werden.“

Die Aufführung hatte aber auch ein ernstes Thema dargestellt: die erzwungene Organentnahme in China. Dieser Inhalt stimmte Caroly nachdenklich: „Es war brutal und ich dachte, die Kommunistische Partei Chinas hat viele, viele Dinge falsch gemacht.“

Er fügte hinzu: „Die Menschen müssen einen klaren Grundsatz haben, ehrlich und vertrauenswürdig sein und für das, was sie sagen und wie sie handeln, Verantwortung übernehmen. Freundlichkeit und Respekt sind die Werte, an die ich glaube.“

Er empfiehlt Shen Yun weiter: „Es ist eine außergewöhnliche Tanzshow, die den Menschen ein echtes, altes China der Vergangenheit zeigt.“

Schließlich fügt er hinzu, dass es nicht ausreiche, Shen Yun nur einmal zu sehen. Weitere Aufführungen finden in anderen Städten statt: „Ich möchte dorthin gehen und es noch einmal sehen, aus einer anderen Perspektive.“

Träume können wahr werden

Familie Gigengack ist sich einig: Die Aufführung war „farbenreich, sehr schön, sehr kreativ und beeindruckend.“

Hans Gigengack arbeitet als SAP-Berater und ihn hat das Stück „Dreihundert Jahre an einem Tag“ besonders berührt: „Dass das Alte und das Neue zusammenkommt und am Ende dann alles wieder gut ist, das fand ich sehr schön.“

Seine Frau ist Ausbilderin im IT-Bereich und für sie waren die Stücke „Wasserärmel“ und „Pflaumenblüte im Frühling“ am bezauberndsten. „Da wird das Herz warm. Das Aufspringen der Blüten hat so schön gestrahlt und erinnert an das Leben. Ja, es ist echt schön.“

Tochter Sahra geht in die sechste Klasse und liebt chinesisches Essen. Deshalb war der „Wettbewerb der Gasthäuser“ für sie besonders unterhaltsam. Das Stück „Dreihundert Jahre an einem Tag“ erinnert die Schülerin „sehr an meine Kindheit und meine Träume und dass das alles wahr werden kann.“

„Authentizität, Identität und Stabilität – zu wissen, woher man kommt“, sind für Frau Gigengack bedeutsam. (bs)