Trotz Schneesturm reisen Zuschauer aus dem ganzen Land zu Shen Yun nach Toruń

Eine Sportpsychologin der Olympia-Nationalmannschaft, ein Geschäftsinhaber und eine Kostümdesignerin ließen sich nicht vom Schneesturm und den heftigen Schneefällen abhalten. Sie fuhren teils über 400 km, um Shen Yun in der CKK Jordanki Concert Hall in Toruń, Polen zu sehen.

Nach sieben Jahren Wartezeit, in denen die Künstlergruppe nicht in Polen aufgetreten war, gab am 21. Januar 2022 Shen Yun Performing Arts die zweite Aufführung vor ausverkauftem Haus. Eine dritte Zusatzaufführung fand wegen des großen Andrangs statt.

Sportpsychologin der Olympia-Nationalmannschaft

Die bekannte polnische Sportpsychologin Beate Mienkowska, begleitete polnische Eiskunstläufer der Olympia-Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen nach Barcelona, ​​​​Athen und Peking.

Die Aufführung habe ihr Seelenfrieden gegeben: „Das ist es, wonach ich suche.“

Mienkowska war eigens nach Toruń gereist, um sich die Show anzusehen – teils aus beruflichem Interesse –, teils aus Liebe zur Kunst.

Sie sagte: „Ich bin sehr neugierig auf die Leistung von Shen Yun im Bereich Sport und Sportpsychologie. Ich beobachte die Künstler mit großer Neugier und beobachte, wie sie arbeiten. Wie man sich bewegt, wie man atmet.“

Mienkowska sagte, die Menschen, mit denen sie in Kontakt komme, würden alle „Sport und eine gesunde Lebensweise mögen und gerne sehen, wie Menschen ihre Ziele erreichen.“

„Dieses Ziel kann sein: eine perfekte Bewegung, ein perfektes Gleichgewicht, einen Sinn im Leben zu finden, indem ich inneren Frieden finde und das ist es, wonach ich suche.“

Sechs Stunden Schneegestöber auf dem Weg zu Shen Yun

„Berauscht und gebadet in farbenfroher und schöner Atmosphäre,“ waren Jacek Paweł-Godlewski und seine Frau Aneta Adamiak-Godlewska, bei Shen Yun. Das Paar war einen Tag zuvor aus dem über 400 Kilometer entfernten Lublin nach Toruń gereist.

Aus der geplanten vierstündigen Anfahrt wurde aufgrund des starken Schneefalls mehr als sechs Stunden. Die Ärztin und der Ingenieur mit eigener Firma waren dennoch entschlossen, zu Shen Yun zu reisen.

„Ich finde es wunderbar, dass die Künstler offensichtlich keine Angst haben, über ihre Träume von der Suche nach Freiheit zu sprechen und ihre Meinung frei zu sagen. Weil ich weiß, dass das an einem Ort eines kommunistischen Regimes schwierig ist, nicht wahr?“, so Paweł-Godlewski.

Es geht eigentlich darum, eine universelle Wahrheit zu enthüllen.“

Er glaube, dass diese Wahrheit nichts damit zu tun hat, an welche Religion man glaubt. „Diese universelle Wahrheit ist größer als die weltliche Wahrheit“, so Paweł-Godlewski.

Für Frau Adamiak-Godlewska vermittelt Shen Yun „eine wunderbare Botschaft, sie weckte den Wunsch, Freundlichkeit zu teilen.“

Das, was sie hier erlebten, sei „eigentlich eine Feier. Die Aufführung führte uns durch eine emotionale Reinigung und brachte mir viel Freude“, so Adamiak-Godlewska.

Sehen, was die Regierung zu verbergen versucht

Der Chef des polnischen IT-Unternehmens Rafal Siuda war von den vielen faszinierenden Geschichten angetan „und weil wir diese Geschichten nicht kennen, ist es noch voller Überraschungen.“

Ein Programmpunkt bewegte Siuda und es, „flossen unkontrolliert Tränen. Die Geschichte ist voller Emotionen und zeigt einige der Dinge, die die Regierung der Chinesen versucht, zu verbergen.“

Es gebe „viele Ähnlichkeiten mit dem Glauben des polnischen Volkes, wir glauben auch an die Existenz des Himmels, und wir glauben auch, dass es Leben in einer anderen Dimension gibt“, so Siuda.

In der heutigen Zeit wird alles kommerzialisiert, und wenn wir die traditionelle Kultur nicht wiederbeleben, wird diese verschwinden.“

Seine Begleiterin Ilona Rybka ergänzte: „Diese Traditionen und Geschichten haben uns in gewisser Weise geprägt, das sind unsere Wurzeln und wissenswert. Es sind diese Traditionen, die uns sagen, woher wir kommen, weil wir damit geboren wurden. Und die Tradition, zu bewahren, … das ist das Wichtigste.“

Die Entscheidung zur Reise nach Toruń

Von einer Werbung im Internet beflügelt, beschloss die Theater-Kostümdesignerin Božena Zaremba aus Warschau, sofort nach Toruń zu reisen, um sich Shen Yun anzusehen.

„Ich bin so glücklich, hier zu sein! Ich bereue meine schnelle Entscheidung überhaupt nicht, denn die Show war unglaublich! Das Bühnenbild, die Kostüme, die Schönheit und die Leichtigkeit, mit der sie tanzen, über die Bühne schweben und sich bewegen! Eine wunderbare Erfahrung! Die Aufführung war noch besser, als ich erwartet hatte!“

Sylwia Rathod arbeitet für ein britisches Unternehmen für digitales Marketing und sah sich Shen Yun mit ihrer Mutter an. „Ein Fest für Augen, Seele und Körper, unvergesslich und wunderschön“, freute sich die Projektleiterin.

„Die Synchronität der Tänzer ist erstaunlich“, fügte ihre Mutter hinzu, „es ist nicht nur beeindruckend, es ist herzerwärmend, manchmal mit Tränen in den Augen.“

„Leider hatte mein Mann diesmal keine Zeit zu kommen. Ich habe mich aber entschieden, dass ich mit meinem Mann mit dem Flugzeug in eine deutsche Stadt reise, um sie mir noch einmal anzusehen, weil es eine Show ist, die man nicht verpassen darf.“

[Shen Yun] ist so ein passender Name. Es ist wirklich so schön wie der Himmel und gibt den Menschen ein so edles Gefühl.“ (aw)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!