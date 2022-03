Valencia: Historie im Herzen, Feuer in der Seele

„Im Jahr 2014 luden sie den Direktor des Restaurierungsprojekts der Sixtinischen Kapelle ein. Er kam hier herein und rief aus: ‚Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass es in Valencia eine Sixtinische Kapelle gibt?‘“ Unser Reiseführer Konstantin von „Discovering Valencia“ hielt inne, als meine Frau und ich ehrfürchtig nach oben starrten, wo Sonnenstrahlen, die im Rauch von Weihrauch glühten, eine herrliche Fläche mit Fresken erhellten. „Wenn man die Kirche von außen sieht, denkt man nicht daran, hineinzugehen.“

Es stimmt, die Kirche des Heiligen Nikolaus von Bari und des heiligen Märtyrers Petrus aus dem 15. Jahrhundert ist im gotischen Stil gehalten, sodass man ein strengeres Inneres erwarten würde. Nichts hatte mich auf die Heiligen und Engel an der barocken Decke vorbereitet, die einen unweigerlich an Michelangelos Meisterwerk denken lassen. Die Gemälde zeigen Szenen aus dem Leben der Schutzheiligen und einige historische Persönlichkeiten, darunter den Erzbischof, der diese Aufwertung in den 1690er-Jahren in Auftrag gab. Die glänzende Restaurierung wurde 2016 abgeschlossen, und der Vergleich mit der Sixtinischen Kapelle bleibt bestehen.

Historisches Zentrum von Valencia

Valencia wurde 138 v. Chr. als Valentia, ein römischer Militärposten, gegründet und ist heute die Hauptstadt einer Provinz innerhalb einer autonomen Gemeinschaft Spaniens – alle drei heißen Valencia. Von ihren Ursprüngen bis zum modernen Spanien hat die Stadt eine lange Geschichte hinter sich, darunter die Zugehörigkeit zum Königreich Aragon und fünf Jahrhunderte maurischer Herrschaft. Das Herzstück der Stadt sind daher einige verwinkelte Gassen und viele historische Gebäude.

Von der „valencianischen Sixtinischen Kapelle“ führte uns Konstantin zur Lonja de la Seda, auf Deutsch „Seidenbörse“ genannt, einem gotischen Handelszentrum, das 1533 fertiggestellt wurde und in dessen Versammlungssaal die Kaufleute ihre Verträge abschlossen – oder im dritten Stock im Schuldnergefängnis saßen. Lateinische Sprüche an den Wänden fordern von den Kaufleuten Ethik ein. Die UNESCO-Welterbestätte sieht mit ihrer gezackten Brüstung und der Fahne Valencias auf dem zentralen Turm wie eine kleine Burg aus, aber in der Vertragshalle mit ihren bunten Marmorböden und gewundenen Säulen, der Kapelle und dem Innenhof mit den Orangenbäumen ging es nur ums Geschäft.

Der Rundgang umfasste auch die Kathedrale St. Maria. An der Stelle einer früheren Kathedrale und Moschee wurde die Kathedrale von 1270 bis ins 17. Jahrhundert hinein erbaut, was ihr eine Vielzahl von Gestaltungselementen verleiht, auch wenn sie in erster Linie gotisch zu sein scheint. Der Heilige Kelch – vielleicht der berühmteste der zahlreichen Heiligen Grale, die im Laufe der Jahrhunderte aufgetaucht sind – wird in einer eigenen Kapelle aufbewahrt.

Später versuchten wir auf eigene Faust, den Weg zurück durch die verwinkelten Gassen der Altstadt zu finden, und verirrten uns auf wunderbare Weise. Nach einer Runde Tapas und Wermut an einem Tisch am Straßenrand überquerten wir einen kleinen Brunnenplatz, kehrten in einem handwerklichen Keramikladen ein und schauten in ein Fenster, in dem ein Kunsthandwerker in dritter Generation in mühevoller Kleinarbeit Motive auf traditionelle Handfächer malte. Am Ende des Nachmittags fanden wir uns unter dem Turm der Kirche Santa Catalina wieder, direkt gegenüber der gleichnamigen Osteria, die uns mit dem Versprechen von Churros und heißer Schokolade anlockte. Doch stattdessen bestellten wir das lokale süße Brot, Farton, und ein Glas Orxata.

Stadt des Genusses

Valencia ist der Geburtsort der Paella, und wenn Sie einen Besuch planen, sollten Sie rechtzeitig ein Essen im La Barraca de Toni Montoliu buchen – vielleicht sogar noch vor Ihrem Flug. Das Restaurant des renommierten spanischen Meisterkochs liegt auf dem Lande, umgeben vom Bauernhof seiner Familie. Die traditionelle valencianische Paella wird dort in einer riesigen Pfanne über einem Feuer aus Orangenholz zubereitet.

Nur einen kurzen Spaziergang von unserem Hotel entfernt nahmen wir ein typisch spanisches (zweistündiges) Mittagessen im Palace Fesol ein und genossen Vorspeisen, eine Flasche lokalen D.O.P.-Weißwein und eine Pfanne mit Meeresfrüchte-Paella. Unsere Kellnerin bemerkte, dass wir langsamer wurden, und brachte eine Schüssel mit der besten Aioli, die ich je gegessen habe. „So“, sagte sie. Und tatsächlich, das war unwiderstehlich. Wir beendeten das zweistündige Essen mit zwei Desserts und einem Glas Mistela, einem aus Muskatellertrauben und Alkohol hergestellten Getränk. Zu diesem Zeitpunkt waren wir geneigt, an einer anderen spanischen Tradition teilzunehmen: der Siesta.

Las Fallas

Jedes Jahr wird in Valencia ein Fest gefeiert, das als Las Fallas (oder Falles auf Valencianisch) bekannt ist. Das Fest findet vom 1. bis 19. März statt. Auf Empfehlung von „Visit Valencia“ besuchte ich das Fallas-Museum, das sich mit dem befasst, was für mich wie ein Umzugswagen aussah. Aber es war viel außergewöhnlicher als das. In den Galerien auf zwei Etagen sind die Siegerwagen chronologisch aufgelistet, wobei nur die zentrale karikierte Pappmaché-Figur erhalten ist. Der Rest des Siegerwagens – wie auch alle anderen Wagen des jeweiligen Jahres – wurde am Ende des Festivals verbrannt.

Die Wurzeln des Festes liegen in einer Tradition der Zimmerleute. Jedes Frühjahr entzündeten sie Feuer mit dem Holz, das sie im Winter als Unterlage für ihre Lichter verwendet hatten, und legten in diese Flammen auch ausgediente Kleidung und andere persönliche Gegenstände, die nicht mehr gebraucht wurden. Dadurch bekamen die Haufen einen gewissen menschlichen Aspekt, der sich zu echten Figuren entwickelte, die heute als Ninots bekannt sind. Es überrascht nicht, dass diese Figuren oft gesellschaftspolitische Themen aufgriffen, ähnlich wie manche Karnevalswagen in anderen Kulturen. Und so wird die Ausstellung im Museum ebenso zu einem historischen Zeitstrahl wie zu einer Sammlung von Statuen.

An jedem Tag des Festes werden um 14 Uhr auf der Plaza del Ayuntamiento (Rathausplatz) Feuerwerkskörper gezündet, und am 17. März findet um Mitternacht ein großes Feuerwerk statt. Das Finale findet jedoch am Morgen des 19. März statt: die Cremà, die Verbrennung aller Festwagen. Es ist schwer vorstellbar, dass diese schönen und oft gewaltigen Kreationen, deren Kosten sich auf mehrere Millionen Euro belaufen, zerstört werden. Aber das Leben ist wie die Schönheit und wie diese Kunstwerke kurzlebig. Gibt es eine passendere Art zu feiern?

Die Fallas von Valencia stehen auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Ein Besuch des Museums ist zwar empfehlenswert, aber vielleicht sollten Sie Ihren Besuch so planen, dass Sie an dieser traditionellen Feier teilnehmen können. Abgesehen davon ist Valencia zu jeder Zeit ein guter Ort für einen Besuch.