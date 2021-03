Was haben Louis Vuitton und Coco Chanel gemeinsam? 

Sie zählen nicht nur zu den kostbarsten Luxus-Marken der Welt. Hinter den Erfolgsgeschichten der zwei Luxusunternehmen stehen zwei Persönlichkeiten, die ihr Handwerk in früher Jugend erlernt und gemeistert haben. Ohne Scheu vor harter Arbeit, unermüdlichem Einsatz und Disziplin konnten sie, ursprünglich aus armen Verhältnissen stammend und in früher Kindheit zu Halbwaisen geworden, später die Früchte ihres Erfolges ernten.

Louis Vuitton war ein Meister seines Handwerks. Heute ist die Marke Louis Vuitton laut der 2020 Forbes Rangliste die wertvollste Marke der Welt in der Kategorie Luxus. Begonnen hat alles mit Koffern, besser gesagt mit Kisten – also dem Vorläufer zum heutigen Koffer. Louis war gerade 16 Jahre alt, als er in Paris in die Lehre des berühmten Kistenherstellers Monsieur Marechal aufgenommen wurde. Dessen Handwerk – das Herstellen von Kisten zum Zwecke des Abpackens – zählte zu den besten in Frankreich. Rasch meisterte er das Handwerk und wurde später der persönliche Kistenmacher der Frau Napoleons. Dies eröffnete ihm den Weg in die damalige gesellschaftliche Elite – viele seiner Kunden entstammten dem Adel.

Louis Vuitton eröffnete sein eigenes Geschäft und führte eine Innovation bei der Koffer-Herstellung ein. Diese waren aus Holz gefertigt, wiegten schwer und waren mit abgerundeter Oberseite gebaut, um den Wasserabfluss vom Regen zu ermöglichen. Für die High Society, die viel auf Reisen per Schiff und Bahn unterwegs war, waren die Kisten nicht bequem, da sie aufgrund der Abrundung nicht gut stapelbar und somit schwer zu transportieren waren. Louis Vuitton erfand einen neuen, innovativen Koffer. Er war flach, rechteckig und mit einem Trianon-Segeltuch bezogen. So war er wasserabweisend, geruchsneutral und luftdicht. Mit diesem Koffer revolutionierte Louis Vuitton das Reisegepäck.

Erst später unter der Unternehmensführung seines Sohnes Georges Vuitton kamen die berühmten Taschen-Linien für Damen. Chanel war Kundin bei Vuitton. Ursprünglich war die Alma Tasche 1925 für Coco Chanel entworfen worden. Vuitton durfte diese ein Jahrzehnt später auf den Markt für die breite Öffentlichkeit bringen.

Die Alma Tasche von Louis Vuitton passte perfekt zu Coco Chanels zeitloser Eleganz. Chanel meinte, dass Luxus bequem sein sollte, sonst wäre er kein Luxus. In ihren Kreationen strebte die Designerin stets nach der Einfachheit in der Eleganz. Bis heute ist ihr Style sehr begehrt und unvergänglich geprägt geblieben. Sollte man sich den Luxus der zeitlosen Eleganz Coco Chanels noch nicht leisten können, bleibt ein kleiner Trost mit dem weltberühmten Duft Chanel N°5. (kr)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!