Duell der Wahlmänner: Pattsituation in sieben US-Staaten | „Absichtlicher Fehler“ in Dominion-Maschinen

Dieser Gastbeitrag ist der Originaltext zum Video: Duell der Wahlmänner Pattsituation in 7 US-Staaten | „Absichtlicher Fehler“ in Dominion-Maschinen vom Youtube-Kanal Leas Einblick.

Die Wahlmänner in den USA haben am Montag, den 14. Dezember über den neuen US-Präsidenten abgestimmt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben fast alle Medien den endgültigen Sieg von Joe Biden verkündet. Alles wie erwartet. Auch Russlands Präsident Putin hat Joe Biden zu seinem Sieg gratuliert.

Doch Überraschungen sind nicht ganz ausgeblieben.

Die republikanische Partei in sieben US-Bundesstaaten hat ihre eigenen Wahlmänner ausgewählt. Diese haben dann gegen den Willen der dortigen Gouverneure GEGEN Joe Biden und Kamala Harris, und FÜR Donald Trump und Mike Pence abgestimmt. Dazu gehören auch die vier bekannten umkämpften Bundesstaaten: Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin. Darüber hinaus: Nevada und Arizona. Überraschenderweise ist die gleiche Situation auch im Bundesstaat New-Mexico eingetreten.

Hat dieser Schritt überhaupt eine Bedeutung im ganzen Wahlverfahren?

Nach den Abstimmungen der Wahlmänner in den USA erklärte Joe Biden den endgültigen Sieg für sich. Mehr als 155 Mio. Amerikaner haben gewählt. Über 81. Millionen Stimmen und 306 Wahlmännerstimmen hat er bekommen.

81 Millionen. Das sind 15 Mio. Stimmen mehr als Barack Obama bei der Wiederwahl im Jahr 2012 bekam und etwa 16 Millionen Stimmen mehr als Hillary Clinton im Jahr 2016. Alle, die den Wahlkampf in den USA verfolgt haben, wissen, dass Bidens Team gar nicht so oft Wahlveranstaltungen für ihn organisiert hat. Fast mühelos hat Joe Biden eine erstaunliche Leistung erzielt, die sogar den demokratischen Star-Politiker Barack Obama übertroffen hat.

Mit einem satirischen Unterton bezeichnet der amerikanische Kommentator J.B. Shurk diese Leistung als ein sogenanntes „Wunder“. Und das Erstaunliche an diesem Wunder sei, dass Joe Biden es geschafft hat, sich den Sieg zu sichern, während er gleichzeitig in fast allen als Stimmungsbarometer geltenden Countys in den USA verloren hat. In der Wahlgeschichte der USA war es bisher keinem Kandidaten gelungen, in so vielen Countys zu verlieren, und trotzdem die Präsidentschaftswahl zu gewinnen.

Der Autor des Artikels schrieb weiter: „Noch überraschender ist, dass der ehemalige Vizepräsident eine Rekordzahl an Stimmen auf sich vereinigen konnte, obwohl die Demokraten bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus und zu den Landesparlamenten im ganzen Land versagt haben.“

Viele sagen, dass mit der Abstimmung der Wahlmänner nun alles gelaufen sei. Joe Biden wird der nächste US-Präsident sein. Manche freuen sich und manche sind über das Wahlergebnis enttäuscht.

Ich kann euch nur verraten, dass das Kapitel der US-Präsidentschaftswahl noch nicht ganz abgeschlossen ist. Lasst uns einfach bis zum 20. Jan. 2021 geduldig bleiben. Denn das ist der Tag, an dem der neue oder wiedergewählte Präsident sein Amt antritt – oder zumindest bis zum 06. Jan. 2021. An diesem Tag werden die Stimmen der Wahlmänner aus allen US-Bundesstaaten in Washington ausgezählt und das Wahlergebnis zertifiziert.

In diesem Jahr ist zu erwarten, dass US-Vizepräsident Mike Pence, in seiner Funktion als Präsident des US-Senats nicht nur die unterschriebenen Wahlzettel der Wahlmänner, die von den Gouverneuren zertifiziert sind, erhalten wird. Auch die republikanischen Wahlmänner aus Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, New Mexico, Pennsylvania und Wisconsin, haben ihre unterschriebenen Stimmzettel nach Washington geschickt. Das bedeutet, dass Mike Pence jeweils zwei Sets mit Stimmzetteln aus diesen sieben Bundesstaaten bekommen wird.

„Duellierende Wahlmänner“

Der Begriff „duellierende Wahlmänner“ bezieht sich darauf, dass das Parlament in einem der umkämpften Bundesstaaten das vom Gouverneur zertifizierte Wahlergebnis nicht anerkennt – wegen Wahlfälschung zum Beispiel. Somit hat das Parlament eigene Wahlmänner auswählt, die für einen anderen Präsidentschaftskandidaten abstimmen. Diese Pattsituation durch die sogenannten „duellierenden Wahlmänner“ müsste dann in Washington aufgelöst werden.

Der US-Senat und das Repräsentantenhaus müssen sich einig werden, welche Wahlergebnisse vom jeweiligen umstrittenen Bundesstaat akzeptiert werden sollen – die von den Gouverneuren oder die von den Parlamenten.

Wichtig ist zu beachten, dass die republikanischen Wahlmänner von den sieben vorher genannten Bundesstaaten, die ihre Stimmen nach Washington schicken, nicht vom Parlament des jeweiligen Bundesstaats ausgewählt sind. Das ist ein springender Punkt bei der ganzen Sache, weil ihnen dadurch der offizielle Charakter fehlt.

Ihr habt vielleicht eine Nachricht aus Michigan gesehen. Am Montag hat die örtliche Polizei den republikanischen Wahlmänner den Zutritt ins Parlamentsgebäude verwehrt, als sie abstimmen wollten.

“The Electors are already here, they’ve been checked in.” Michigan State Police are blocking access to the Capitol, preventing the GOP Electors from getting inside #Michigan #ElectoralCollege #ElectoralCollegeVote pic.twitter.com/GzTK5gGCJ1 — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) December 14, 2020

Die republikanische Partei in Pennsylvania schrieb in einer Pressemitteilung, dass sich die Wahlmänner in Harrisburg trafen, und eine „bedingte Stimme“ für Trump und Pence abgegeben haben. Weiter hieß es: „this is no way an effort to usurp or contest the will of the pennsylvania voters.“

Dies ist auf keinen Fall ein Versuch, den Willen der Wähler von Pennsylvania zu verdrängen oder anzufechten.“

Die republikanische Partei führte das Beispiel der Präsidentschaftswahlen im Jahre 1960 zwischen Richard Nixon und John F. Kennedy an. Damals haben die Demokraten eine „bedingte Stimme“ für Kennedy abgegeben.

Stephen Miller, ein Berater des Weißen Hauses, sprach über laufende Klagen gegen Wahlbetrug und erklärte die Bedeutung dieser bedingten Stimme gegenüber „Fox News“ (0:20-0:50): „As we speak today, an alternate slate of electors in the contested states is going to vote, and we’re going to send those results up to Congress. This will ensure that all our legal remedies will remain open. That means that if we win these cases in the courts, that we can direct that the ultimate state of electors be certified.”

Während wir heute sprechen, wird eine alternative Gruppe von Wahlmännern in den umstrittenen Staaten ihre Stimmen abgeben, und wir werden diese Ergebnisse an den Kongress schicken. Dadurch wird sichergestellt, dass alle unsere Rechtsmittel offen bleiben. Das bedeutet: Wenn wir die Fälle in den Gerichten gewinnen würden, dann könnten wir anordnen, dass die Wahlmänner endgültig zertifiziert werden.“

Das bedeutet, dass diese alternativen Stimmen erst dann eine Chance haben, anerkannt zu werden, wenn Trumps Team eine oder mehrere Klagen gewinnen würde. Außerdem muss Trumps Team sich so viele Siege sichern, dass die bestehenden Wahlergebnisse in mindestens drei Bundesstaaten gekippt werden können.

Erst dann werden so viele Wahlmännerstimmen, die Joe Biden zugeordnet sind, von ihm abgezogen, so dass er die unterste Grenze von 270 Wahlmännerstimmen verfehlt.

Der juristische Weg

Zur Zeit liegt eine Klage gegen Wahlbetrug in Pennsylvania beim Supreme Court vor. Eine weitere Klage vom Rechtsanwalt Lin Wood gegen Wahlbetrug in Georgia ist beim Supreme Court angekommen. Die Rechtsanwältin Sidney Powell hat auch ihre Klagen gegen Wisconsin, Georgia und Arizona zum Supreme Court geschickt. Insgesamt sind es 6 oder 7 Klagen, die allerdings noch nicht angenommen worden sind.

Da der Supreme Court neulich die Klage von Texas abgewiesen hat, ist die Hoffnung, dass er weitere Klagen annimmt, nicht besonders groß.

Hat der Weg der juristischen Anfechtung von Trumps Team bereits sein Ende erreicht? Theoretisch gibt es eine weitere Möglichkeit am 6. Januar im Kongress.

Nach einem Gesetz von 1887 müssen mindestens ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses und ein Vertreter des Senats schriftlich Einspruch zum Wahlergebnis eines umstrittenen Bundesstaates einlegen. Das Prozedere sieht dann vor, dass Senat und Repräsentantenhaus getrennt zwei Stunden lang über die Anfechtung debattieren. Danach wird abgestimmt.

Wenn beide Kammern des Kongresses der Ansicht sind, dass das Wahlergebnis dieses Bundesstaates nicht rechtmäßig ist, dann wird es für ungültig erklärt. Keiner der beiden Kandidaten wird dann die Wahlmännerstimmen von diesem Bundesstaat bekommen.

Wenn die beiden Kammern keine Einigung finden, dann gelten die Wahlmännerstimmen dieses Bundesstaats weiterhin als gültig. Die Situation ist sehr ungünstig für Donald Trump, weil die Demokraten das Repräsentantenhaus dominieren.

Ein Abgeordneter aus dem Bundesstaat Alabama, Mo Brooks, hat angekündigt, dass er am 06. Jan. in der Sitzung beider Kammern des Kongresses die Beglaubigung der Wahlmänner-Entscheidung anfechten wird. Dazu braucht er Unterstützung von mindesten einem republikanischen Senator, der mit ihm zusammen einen schriftlichen Einspruch erhebt.

Nach dem jetzigen Wahlergebnis hat Joe Biden 306 Wahlmännerstimmen bekommen. Damit er wieder unter 270 fällt, müssen die Republikaner mindestens die Wahlergebnisse von 3 Bundesstaaten anfechten und auch in diesem Kampf gewinnen.

Der Weg bis dahin ist sehr steinig

Wenn es den Republikanern doch gelingen würde, dann würde die Situation eintreten, dass keiner der beiden Kandidaten das Minimum von 270 Wahlmännerstimmen bekommen hat. In diesem Fall wird der Präsident durch das Repräsentantenhaus und der Vizepräsident durch den Senat in einer Wahl ermittelt. Theoretisch könnte Donald Trump sich den Sieg sichern, weil 26 von den 50 Bundesstaaten von der republikanischen Partei dominiert sind.

Damit gibt es viele Faktoren, die den Lösungsweg von Donald Trump über den Kongress beeinflussen, die wiederum sehr viel Unsicherheiten mitbringen.

Aber es gibt in diesen Tagen auch positive Nachrichten für Präsident Trump und seine Unterstützer.

Ein Richter in Michigan, Kevin Elsenheimer, stimmte am Montag zu, einen Untersuchungsbericht über die Dominion-Systeme zu veröffentlichen. „Wir kommen zu dem Schluss, dass das Dominion-Wahlsystem absichtlich und zielgerichtet mit inhärenten Fehlern konstruiert ist, um systemischen Betrug zu erzeugen und Wahlergebnisse zu beeinflussen“, heißt es in dem Bericht der „Allied Security Operations Group“ (ASOG).

Laut diesem Bericht wären 68 Prozent der Ereignisse auf dem Tabellierungsprotokoll als „Fehler“ aufgezeichnet worden. „Diese Fehler führten zu Gesamttabellierungsfehlern oder zu Stimmzetteln, die zur Begutachtung bzw. Entscheidung (Adjucation: Entscheidung, Beurteilung) weitergeleitet wurden. Diese hohe Fehlerquote beweist, dass das Dominion Voting System fehlerhaft ist und nicht den staatlichen oder bundesstaatlichen Wahlgesetzen entspricht.“

Dieses Gutachten erklärt, warum die Dominion-Systeme zum Teil mit dem Internet verbunden waren – weil eben Daten zur manuellen Begutachtung weitergeleitet wurden. Bei der Anhörung in Pennsylvania hat ein Computer-Experte ausgesagt, dass sein Team festgestellt habe, dass Datenpakete in der Wahlnacht von bestimmten Dominion-Wahlgeräten ins Ausland geschickt wurden.

Dieser Bericht liefert einen starken Beweis für einen systematischen Wahlbetrug. Das ist genau das, was Präsident Trump braucht.