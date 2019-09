Freitag, der 13. – einer der sichersten Tage des Jahres

Der erste Freitag, der 13., dieses Jahres wird wieder besonders abergläubischen Menschen Angst und Schrecken einjagen. Einen sachlichen Grund dafür gibt es dafür allerdings nicht.

Anhand der Auswertung der Schadensfälle im vergangenen Jahr ermittelte die in Köln ansässige Gothaer Versicherung für beide Freitage, den 13., einen Rückgang der Schadensfälle um 13,4 beziehungsweise 11,2 Prozent gegenüber dem Freitags-Durchschnitt.

Mit 496 und 509 gemeldeten Schadensfällen, wurden an beiden Tagen deutlich weniger Schäden gemeldet als üblich. Im Jahresdurchschnitt wurden freitags 573 Schäden gemeldet.

Montag ist der „gefährlichste“ Tag der Woche, Mittwoch der gefährlichste 13.

Unabhängig vom Datum ist Montag der gefährlichste Tag der Woche. Gemäß Daten der Uniqa Versicherung passieren 18,2 % aller PKW-Unfälle und 16,4 aller Haushaltsunfälle montags. Von allen 13. ist wiederum der Mittwoch der gefährlichste. Mit 21,5 aller Unfälle an einem 13. passieren mittwochs 3,5-mal so viele Unfälle wie an einem Sonntag dem 13.

Der erste „schwarze Freitag“ fand 1927 statt – auch wenn der New Yorker Börsencrash eigentlich an einem Donnerstag im Mai stattfand, war es in Deutschland aufgrund der Zeitverschiebung schon Freitag.

45 Jahre später stürzten – am Freitag, den 13. Oktober 1972, gleich zwei Flugzeuge in Moskau und den Anden ab. Wiederum 40 Jahre später läuft – am Freitag, den 13. – die Costa Concordia auf Grund. Aber, die Titanic sank am Montag, den 15., nachdem sie am Sonntag mit einem Eisberg kollidiert war.

Unglücke passieren auch an anderen Tagen

Der Öltanker Exxon Valdez havarierte zwar an einem Freitag, es war jedoch der 24. Auch die Kernschmelze in Fukushima fand an einem Freitag statt, am Freitag, dem 11. Der Beginn der schicksalhaften Simulation in Tschernobyl begann ebenfalls am Freitag, aber den 25.

Während Atomkatastrophen mehrfach an einem Freitag geschahen, stürzen Gebäude eher am Dienstag ein. Sowohl die Morandi-Brücke, als auch das World-Trade-Center wurden vermeintlich an einem Dienstag gesprengt. (ts/afp)