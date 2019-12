„Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer“: Ärger wegen Zettel an Dresdner Stadtbus

„Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer“ – ein Zettel mit dieser Aufschrift in altdeutscher Schrift hat am Montag für einige Aufregung in Dresden gesorgt.

Ein Busfahrer der Linie 90 hatte ihn an der Seitenscheibe der Fahrerkabine angebracht, wo ihn auch Fahrgast Peter Dörffel (23) bemerkte. Dieser machte ein Foto von dem Zettel und schickte ihn umgehend an die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB).

Dörffel war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er das Schreiben entdeckt hatte. „Ich war baff, als ich diesen Zettel beim Einsteigen sah. Im ersten Moment war ich kaum verwundert, da solche Taten in den letzten Jahren immer salonfähiger geworden sind“, zitiert ihn die „DNN“. Er sei an einer Haltestelle ausgestiegen, um ein Foto zu machen, das habe er dann via Twitter an den DVB geschickt. Diese hätten umgehend reagiert: „Wir fragen uns auch, was mit dem Kollegen nicht stimmt.“

Ein Facebook-Kanal postete die Meldung und kommentierte ironisch: „Ja, echt erschreckend, dass in Dresden noch deutsche Busfahrer unterwegs sind, die auch noch darauf hinweisen in diesem ganzen Multikultichaos und die Schnauze einfach voll haben.“ (Das Foto zeigt das Schild am Bus und Peter Dörffel, der den Fall gemeldet hat)

„Dieses Verhalten ist absolut inakzeptabel“, reagierte Falk Lösch, Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen Fahrer des Subunternehmens Sachsentrans handeln. Man habe sich sofort mit dem Unternehmen in Verbindung gesetzt. „Der Busfahrer wird nicht mehr auf DVB-Linien fahren“, betonte Lösch.

Wie die „Sächsische Zeitung“ berichtet, soll bereits ein weiterer Bus mit gleichem Schild in Dresden aufgetaucht sein. Das Blatt vermutet, dass die Aktion unter Busfahrern abgesprochen sein könnte, was womöglich mit dem geplanten Einsatz serbischer Busfahrer zu tun haben könnte. Wegen Personalmangels werbe man verstärkt von dort an, heißt es. (nmc)

