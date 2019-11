Ein Junge namens Samuel war der Meinung, nach einem dreijährigen Heimaufenthalt genug Pflege „genossen“ zu haben. Auch seinen zwölften Geburtstag erlebte er ohne eine eigene Familie. Somit hatte er nur einen ganz besonderen Wunsch.

„Ich habe es satt“, sagte Samuel gegenüber KWTX. „Ich bin es leid noch immer dabei zu sein. Aber ich bin den betreuenden Menschen nicht böse.“

Ein einziger Wunsch und große Pläne

Die vielen helfenden Menschen, denen Samuel in dieser Zeit begegnet ist, sind durchaus seine ganz persönlichen Helden geworden. Seine Betreuerin Katie Thomas kann aber ein Lied davon singen, wie sehr sich Samuel eine Adoptivfamilie wünscht. Sie beschreibt Samuel zudem als „großartig“. „Er ist lustig, er ist ein guter Junge“, fügte Katie mit einem Lächeln hinzu.

Indes erinnert sich Samuel noch ganz genau an den Tag, an dem er in Pflege genommen wurde. „Ich bin seit dem 8. Februar 2017 dort“, sagte er im Interview mit KWTX.

Glücklicherweise bietet das Kinderschutz (CPS)-Förderprogramm, an dem Samuel beteiligt ist, dem 12-Jährigen Zeit, seine Interessen zu erkunden. Während eines Besuchs am Texas State Technical College im Oktober 2019 konnte Samuel sogar seine Intelligenz unter Beweis stellen, indem er sich an Programmen für Studenten versuchte.

Während eines Rundgangs durch das College erhielt Samuel von einem Mitarbeiter praktische Tipps und konnte sich sehr gut in Gruppe der Studenten einfügen. Samuel hat ein auffallend gutes Verhältnis zu Erwachsenen und Lehrern, weiß auch Katie. „Er liebt den Umgang mit Erwachsenen“, erklärte sie. „Dafür fällt es ihm schwerer, sich mit Gleichaltrigen zu unterhalten, aber er arbeitet daran.“

Liebe ist, wenn du jemandem dein Herz ausschütten und dich auf ihn verlassen kannst.“

Katie glaubt fest daran, dass Samuel in einem liebevollen neuen Familienumfeld bestimmt aufblühen würde. Auf die Frage, was das Wort „Liebe“ für ihn bedeutet, antwortete Samuel: „Liebe ist, wenn du jemandem, den du am meisten liebst, dein Herz ausschütten und dich auf ihn verlassen kannst.“

Wenn Samuel älter ist, will er unbedingt ein eigenes stationäres Behandlungszentrum (RTC) eröffnen, um anderen Kindern im Pflegesystem zu helfen. „Er möchte Kindern eines Tages zeigen, dass sie es schaffen können“, erklärte seine Betreuerin. Doch damit Samuel jedoch seine Träume verwirklichen kann, braucht er die Stabilität eines liebevollen Zuhauses.

„Er hat die Fähigkeit zu lieben, und er will lieben“, ist Katie überzeugt. „Er braucht nur die richtige Familie, die ihn aufnimmt und ihm das Zuhause gibt, das alle unsere Kinder haben.“ (cs)