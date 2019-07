Panorama » Geniale Geschichte(n) Kein Lungentumor: Ärzte übersahen 40 Jahre lang Plastik-Spielzeug in der Lunge von Paul Baxter

Als dieser Langzeitraucher an eine Atemwegsklinik überwiesen wurde, dachten die Ärzte, dass es einen Tumor in seiner Lunge gäbe. Sie konnten jedoch nicht aufhören zu lachen, als der "Tumor“ entfernt wurde. 40 Jahre lang haben die Ärzte ein Plastik-Spielzeug in seiner Lunge übersehen.