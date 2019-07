Jake und Emmys Liebe begann, als beide gerademal 11 Jahre alt waren. Obwohl sie anfangs nur befreundet waren, blühte nach Jahren des engen Kontaktes im Alter von 16 Jahren ihre Beziehung zu einer vollwertigen Romanze auf. Drei Jahre später mussten sie sich leider wegen ihres Studiums trennen.

Die Liebe zueinander blieb in ihren Herzen

10 Jahre später gaben sie zu, sich immer geliebt zu haben. Ihre Beziehung begann auf einer ganz neuen Ebene und Jake plante Emmy einen Antrag zu machen. Es sollte während einer Reise auf den Philippinen passieren.

Leider zerbrachen diese Pläne als Emmy plötzlich krank wurde. Die Untersuchung ergab, dass sie an einer seltenen Art Schilddrüsenkrebs litt, von der es in den letzten 12 Jahren lediglich 300 Fälle in England gegeben hatte.

Emmy war nach der Operation optimistisch

Das Leben mit der Krankheit war schrecklich und Emmy musste viele Schwierigkeiten durchmachen um ein halbwegs normales Leben führen zu können. „Ich musste meinen Darm alle 15 Minuten leeren, was sich Tag und Nacht erheblich auf meine Lebensqualität auswirkte“, berichtete laut The Sun Emmy als sie über ihre Gesundheit in ihrem Blog schrieb.

Trotz der Strapazen behielt sie immer ihr Lächeln

„Es wurde uns erklärt, dass meine langjährigen Darmprobleme auf das extrem hohe Niveau des Hormons Calcitonin zurückzuführen sind, das von den Krebszellen abgesondert wird“, fügte sie hinzu. Emmys schrecklicher Zustand konnte Jakes Gefühle für sie natürlich nicht im geringsten mindern. Und Jake begleitete sie mit seinem Lachen – bis zum Ende.

Zwischen all der Tragik bewahrten beide stets ihr Lachen. Nahezu ungetrübt und allen Widrigkeiten zum Trotz machte er ihr schließlich einen Antrag bei einer Tasse Tee. Bald darauf, im Jubel ihrer Familie und Freunde, heirateten sie.

Emmys fröhliche Einstellung während ihres Kampfes ist eines der Dinge, an die sich Jake immer erinnern wird. „Du hast so viele inspiriert und so vielen Menschen die Hoffnung und Kraft gegeben, die sie gebraucht haben, um in den dunkelsten Zeiten weiterzumachen. Du bist und bleibst die größte Inspiration für mich. Ich liebe dich Engel. Jetzt und für immer“, schrieb er in einem Facebook-Post.

Emmy ist Jakes große Liebe

Obwohl ihre Geschichte ein tragisches Ende hat – Emmy erlag der Krankheit im Juni 2017 – wird der Geist der Liebe und Verbundenheit, den Jake und Emmy während ihrer gesamten Beziehung gezeigt haben, immer etwas sein, von dem sich jeder inspirieren lassen kann.

„Emmy war wirklich bemerkenswert. Ihre Tapferkeit unübertroffen, ihre Entschlossenheit unerschütterlich, ihre Freundlichkeit, Schönheit und liebevolle Natur unvergleichlich. Sie war eine von einer Milliarde“, schrieb Jake. (cs)