Ein Polizeibeamter vom „Carroll City Police Department“ in New Hampshire war in der Gegend, als er die Bärin und ihre Jungen sah. Die Mutter der kleinen Bären lief von einer Straßenseiten zur Anderen und versuchte, alle zusammenzuhalten. Aber es gab ein Problem.

Einer der „wilden Teddybären“ fiel immer wieder zurück und die Mutter war besorgt, trotz ihrer vielen Versuche, alle sicher zusammenzuhalten.

Schnelle Hilfe für Bären Baby

Schließlich konnte das Junge nicht mehr weiterlaufen und setzte sich mitten auf die Straße. Die Mutter traf die herzzerreißende Entscheidung, ohne ihr krankes Bärenkind weiterzuziehen. Der Polizeibeamte erkannte nun, dass es an ihm war, etwas zu tun.

Die Stadtpolizei von Carroll erklärte später: „Nachdem wir den ‚Bärenverkehr‘ in den Griff bekommen hatten, mussten wir einen der Kleinen zu ‚Fisch und Wild‘ zur Pflege mitnehmen. Er war zu schwach, um seiner Mutter und den Geschwistern zu folgen.“

Zwei Bären wurden von Mutter zurück gelassen

„Es ist die gleiche Mutter, die fünf Babys im Wald von ‚Bretton‘ bekommen hat, ein weiteres Bärenkind [der Zwerg] musste gestern auch noch gerettet werden“, sagte die Polizei.

„Nun hat die Mutter nur noch drei Babys, diese sind jedoch bei guter Gesundheit. Sie kann sich nun auf sie konzentrieren und sich um sie kümmern.“

„Die anderen beiden Babys werden wieder aufgepäppelt und in die Wildnis zurückgebracht, sobald sie stark genug sind. Und noch ein Hinweis: Denken Sie daran, niemals wilde Tiere mit nach Hause zu nehmen, um sie dort zu versorgen. Das konnte nur unter der Aufsicht von ‚Fisch und Wild‘ gemacht werden, denn sie sind Profis“, schrieben die Polizisten

„Wenn sie jemals auf eine ähnliche Situation in der Wildnis stoßen, bitte, wenden sie sich an die örtliche Polizei oder die Tierschutzbehörde“, empfiehlt die Polizei.

Die kleinen Bären werden versorgt

Die Bären wurden im Wald von Bretton geboren, einem Teil des „White Mountain National Forest“, einem Gebiet von unglaublicher, einsamer Schönheit. Es umfasst mehr als 300.000 Hektar unberührter Wildnis.

Der Schwarzbär ist die einzige Bärenart in New Hampshire. Nach offiziellen Angaben beherbergt die Region eine Population von 4.800 bis 5.000 Bären.

Jane Langmaid, die das folgende Video drehte und auf Facebook postete, sagte: „Ich hatte das Vergnügen, den Polizisten und Teddybären in Aktion zu sehen … und dieses Video zu machen, das sowohl die schwierige Situation des kleinen Bären, als auch die große Liebe des Polizisten zu der Bärenfamilie zeigt … sehr erstaunlich und ein toller Job“ (cs)