Lagerfeuer entzündete sich

Brandverletzungen nach Lagerfeuer: Obdachlos und vom Ehemann verlassen feiert diese Mutter ihr Comeback

Die 27-jährige Courtney Waldon ist eine Mutter aus Tallapoosa, Georgia. Sie und ihr Mann genossen einen entspannenden Abend am Lagerfeuer, was sie schon oft getan hatten. Was an diesem Abend aber geschah, veränderte ihr Leben für immer und brachte sie auf einen Weg, den niemand erwartet hätte.