Der beste Freund des Menschen: Hund weckt Herrchen aus künstlichem Koma

Teddy ist definitiv ein guter Hund. Es gab allerdings ein Problem. Sein Herrchen. Nicht dass Andy Szasz kein ebenso guter Hundebesitzer war – er hatte Teddy bekommen, als er gerade 15 Wochen alt war – nur war er zu jener Zeit ziemlich abwesend. Andy lag im Krankenhaus und da, haben Hunde normalerweise keinen Zutritt, auch keine noch so süßen Pudel.

Genauer gesagt erkrankte der 65- jährige Brite erst an Darmkrebs und erlitt dann eine Lungenentzündung. Um sein Leben zu retten, versetzten die Ärzte ihn ins künstliche Koma. Teddys Versorger und Lieblingsmensch war also für eine Weile außer Gefecht gesetzt.

Die Ärzte am Southampton General Hospital hofften, dass Andy so schneller genesen würde. Und tatsächlich war Andy schneller wieder wach, als die Ärzte erwarteten.

Vier Tage bevor Andy aus dem künstlichen Koma geholt werden sollte, durfte Teddy – endlich – zu seinem Herrchen. Für den süßen Pudel-Mischling drückten die Ärzte ein Auge zu und ließen ihn ins Krankenhaus.

🏆🐾 Last year Teddy Szasz was awarded an #RSPCAHonours for helping to bring his owner out of a coma and aiding his recovery. Tonight we’re looking forward to celebrating even more animal champions, and we’ll be updating you here live from 6:30pm! pic.twitter.com/TNDdj49ryL

— RSPCA (England & Wales) (@RSPCA_official) 11. Juli 2018