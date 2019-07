Stephanie Arnold erlebte für 37 Sekunden den Todeszustand, als sie wegen Komplikationen bei der Geburt ihres Sohnes Jakob einen Herzstillstand erlitt. Jakob war gesund und sie wurde wiederbelebt, erwachte aber traumatisiert. Sie ging zur Therapie, einschließlich einer Regressionstherapie unter Hypnose, um sich daran zu erinnern, was passiert ist, während sie im Operationssaal war.

Sie sah klar, wie in einem Film, was geschah, als Ärzte sie wiederbelebten. Die Details dessen, woran sie sich erinnerte, wurden von den Anwesenden im Operationssaal bestätigt.

Stephanie war während der Geburt kurz tot

„Sie beschrieb die Positionierung der Versorger“, sagte Dr. Nicole Higgins, eine Ärztin, die im Northwestern Memorial Hospital mit Stephanie arbeitete. „Zum Beispiel dort, wo ich stand und die Brustkompressionen machte. Sie hatte auch beschrieben, dass es eine Fehlfunktion unserer Defibrillator-Maschine gab, die es erforderlich machte, dass wir diese herausnehmen und eine neue hineinbringen mussten. Sie beschrieb das treffend.“

Was hatte Stephanie erlebt?

In einem Video zu Stephanies Buch „37 Seconds: Dying Revealed Heaven’s Help“, bestätigte ihre Geburtshelferin und Gynäkologin Dr. Julie Levitt die Ausführungen: „Es gab keine Möglichkeit, dass sie in der Lage gewesen wäre, das zu wissen, wenn sie nicht in einem anderen Zustand gewesen wäre.“

Stephanie erinnerte sich an Einzelheiten aus dem Operationssaal während sie für kurze Zeit tot war. Zugleich aber auch an Informationen von Fremden.

Stephanie erinnerte sich nicht nur daran, was im Operationssaal geschehen war, sie erinnerte sich auch daran, dass sie Botschaften von anderen erhielt. Waren es vielleicht Geister? Sie sah zum Beispiel einen kleinen Jungen, der vom Aussehen her einem guten Freund von ihr ähnelte. Der Junge sagte: „Sag meiner Schwester, dass ich es vermisse, wie sie mir die Haare gewirbelt hat.“

Sie sah einen Jungen der zu ihr sprach

Stephanie sprach mit ihrer Freundin Rosalind, dass sie vielleicht ihren toten Bruder gesehen hatte. Sie wusste nicht, wie der Bruder aussah, also konnte sie sich nicht sicher sein. Jedoch als sie Rosalind die Story erzählte, „ließ sie das Telefon fallen und fing an zu heulen“, erinnerte sich Stephanie. „Woher wusstest du das?“ fragte Rosalind. „Ich habe ihm jede Nacht die Haare gewirbelt, um ihn einschlafen zu lassen.“

Stephanie sagte Dr. Levitt, dass sie diese immer wieder sagen hörte: „Das darf nicht passieren, das darf nicht passieren“. Dr. Levitt sagte zu ihr: „Das habe ich [gesagt], ich kann mich daran erinnern.“ Brisantes Detail am Rande: Stephanie Arnold hatte Wochen zuvor schon Vorahnungen gehabt. Sie war sich sicher, dass sie bei der Geburt sterben würde.

Stephanie wusste über Tod Bescheid

Die Ärzte haben es einer Schwangerschaftsnervosität zugerechnet, aber einer von ihnen hat sicherheitshalber einige zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Diese haben letztendlich Stephanies Leben gerettet.

Medizinisch litt sie an einer seltenen Fruchtwasserembolie, bei der Fruchtwasserzellen in die Blutbahn gelangen und eine allergische Reaktion auslösen. So etwas passiert bei einer von 40.000 Frauen. Stephanie sagte: „Es ist völlig unberechenbar, unvermeidbar und meistens tödlich.“ Stephanie war für 37 Sekunden tot.

Sie und ihr Ehemann suchten Erklärungen für ihre Erfahrungen. Ohne adäquate Lösungen innerhalb der Mainstream-Wissenschaft zu finden, haben sie festgestellt, dass außerkörperliche Erfahrungen real sind. Der Verstand existiert außerhalb des Gehirns.

Stephanie Arnold hat auf mehreren medizinischen Konferenzen und Fakultäten gesprochen, wie z. B. an der Pritzker School of Medicine der University of Chicago. Ärzte erzählten ihr, dass sie jene Kollgegen kennen und respektieren, welche sie bei der Geburt teilnahmen. Sie bestätigten, dass ihr Fall zeigen könnte, dass es durchaus mehr in der medizinischen Wissenschaft zu erforschen gibt. „Diese Erfahrung hat mich mit einer Einsicht zurück gelassen, vielleicht gibt es noch etwas anderes“, sagt Dr. Nicole Higgins.

Mehr als nur medizinische Wissenschaft

Viele Ärzte haben nur selten Intuition bei der Behandlung von Patienten verwendet. Patienten mit einem Gefühl der Vorahnung sind ebenfalls selten. Stephanie plädiert dafür, dass von Seiten der Ärzteschaft Vorahnungen nicht belächelt werden sollten. Ihre Geschichte zeigt: Bewusstlose Patienten können durchaus noch auf einer besonderen Ebene ihre Umgebung wahrnehmen.

Dr. Higgins schließt ihren Gedankenansatz zu den umstrittenen 37 Sekunden von Stephanie mit folgenden Worten: „Als Ärzte sind wir wissenschaftlich, wir werden gelehrt, die Beweise zu überprüfen und von dort aus zu handeln, und wenn es nicht leicht nachweisbar ist, macht es uns skeptisch. Aber diese Erfahrung hat mir einen Sinn dafür gegeben, naja, vielleicht gibt es da noch etwas anderes. Vielleicht ist es nicht alles rein wissenschaftlich, vielleicht hat etwas anderes einen Einfluss auf das, was wir jeden Tag tun.“ (cs)

Mehr über Stephanie Arnolds Geschichte im Video: