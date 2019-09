Dieser Vater ist definitiv einer von diesen Eltern und er entschied sich, ein besonders lustiges Foto mit der Internet-Community auf Reddit zu teilen.

Die Resonanz der Community zeigte deutlich ihre Freude und Liebe zu dem Bild, das der Vater spielerisch mit den folgenden Worten überschrieb:

Eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit zeigte jedoch ein Nutzer mit dem Namen Vespera23. Sie bemerkte, dass die Augen des Babys gelb aussahen, was auf ein zugrunde liegendes Gesundheitsproblem hindeuten könnte.

Aufmerksame Internet Nutzerin sieht Gefahr

Vespera23 schrieb: „Sind ihre Augen ein bisschen gelb? Sieht mir ein bisschen so aus, aber das ganze Bild ist ein bisschen gelb getönt. Vermutlich in Ordnung, aber Gelbsucht ist ein Symptom der Hyperbilirubinämie bei Babys, die sehr häufig in den ersten Tagen / Wochen nach der Geburt auftreten können. Wenn ihre Augen oder ihre Haut auch in echt gelblich aussehen und sie bisher kein Arzt untersucht hat, könnte sie wahrscheinlich eine Nachuntersuchung brauchen. Quelle: Ich bin ein paranoider Kinderarzt.“

Hyperbilirubinämie ist ziemlich häufig und passiert 60% der Neugeborenen, nach Stanford Children’s Health. Es tritt auf, wenn im Blut des Babys zu viel Bilirubin enthalten ist, da der Körper des Neugeborenen nur begrenzt in der Lage ist, Giftstoffe auszuscheiden. Leichte Fälle sind in der Regel kein Problem, aber schwere Fälle können Anfälle und Hirnschäden verursachen.

Nach Internet Post: „Kinderarzt weiß Bescheid“

Und siehe da, es stellte sich heraus, dass die Bedenken von Vespera23 gerechtfertigt waren. Der dankbare Vater antwortete ihr kurz darauf: „Unser Kinderarzt weiß Bescheid und beobachtet es.“

Obwohl der Reddit-Nutzer das Bild geteilt hat, um einige Lacher im Internet zu bekommen, erhielt er etwas ganz anderes. Es ist gut zu wissen, dass es überall Profis gibt, die sich um die Interessen aller kümmern – insbesondere um die Gesundheit eines so liebenswerten Neugeborenen! (cs)