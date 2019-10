Freddy Wetherleys Eltern beschreiben ihren Sohn als „unser kleines Wunder“. Und das ist wahrlich eine Auszeichnung, die der 5-jährige Junge wirklich verdient hat. Entgegen aller Erwartungen besiegte er den Krebs und konnte seinen ersten Schultag genießen.

Im August 2018 wurde bei Freddy aus Grays in England eine seltene Form von Krebs diagnostiziert. Ärzte erzählten Freddys Eltern, Alice Phillips, 25, und Ricky Wetherley, 27, dass die Krankheit Freddys kleinen Körper bereits regelrecht „von der Nase bis zu den Knien“ befallen hatte. Zu Recht glaubte die Familie, dass ihr Junge nicht durchkommen würde.

Alice Phillips, eine ehemalige Kindergärtnerin berichtete der Daily Mail: „Er war ein so gesundes und aufgewecktes Kleinkind gewesen.“ Sie erinnerte sie sich auch, dass er fast nie krank war. Doch „dann fing er an, sich darüber zu beschweren, dass seine Beine ihm ständig wehtun würden.“

Die Eltern des vermeintlich gesunden Jungen hielten zunächst nicht viel von den Symptomen ihres Sohnes, vorausgesetzt, es handele sich nur um etwas das eh bald vorübergehen würde. Kinder in dem Alter haben oft mal einen Schnupfen, schlagen sich doch die Knie auf oder verletzen sich auch mal im Eifer des Gefechts mitten in einem Spiel.

„Wir hätten nie gedacht, dass es etwas so Ernstes wie Krebs sein könnte“, sagten sie. „Wer glaubt denn bei einem kleinen Kind gleich an das Schlimmste?“

Als Freddy anfing, auf dem Jahrmarkt sogar seine Lieblingskarussells abzulehnen und sich permanent darüber beschwerte, dass seine Beine wehtaten, wurden seine Eltern langsam nachdenklich und begannen sich ernsthaft Sorgen zu machen.

„Wir haben ihn zu verschiedenen Ärzten gebracht“, sagte Phillips, „und dann ins Krankenhaus.“ Das war genau richtig. Denn es stand gar nicht gut um Freddy.

Bei der örtlichen Notaufnahme enthüllte ein Scan die schreckliche Nachricht. Freddy war von Tumoren befallen. Der Größte und Beunruhigendste war in seinem Magen. Der kleine Freddy wurde sofort in das Londoner Great Ormond Street Children’s Hospital verlegt.

Nach weiteren Tests bestätigte sich im Grunde genommen die schreckliche Diagnose: Neuroblastom. Einer der aggressivsten Krebsarten die es gibt.

„Wir konnten den Krebs am ganzen Körper plötzlich erkennen“, sagte Alice Phillips. „Es schien einfach unmöglich, dass er überleben würde.“



Alle schwarzen Flecken sind Tumore.

70 Tage Chemo vor Freddys erstem Schultag

Das Neuroblastom, so die Mayo-Klinik, ist der Krebs, der am häufigsten bei Kindern unter fünf Jahren auftritt und entsteht aus unreifen Nervenzellen, die in mehreren Bereichen des Körpers vorkommen. Es ist eine sehr seltene Krebsart; nur etwa 800 Kinder werden in den USA mit Neuroblastom diagnostiziert, 100 in Großbritannien jedes Jahr.

„Als sie uns sagten, was Freddy hatte, waren wir am Boden zerstört“, erinnerte sich seine Mutter. „Wir konnten und wollten es nicht glauben.“

Der kleine Kerl bekam daraufhin 70 Tage Chemotherapie, eine Stammzelltransplantation zur Weihnachtszeit und eine Operation zur Entfernung des Tumors im Februar 2019. Freddy blieb die ganze Zeit über tapfer und fast stoisch ließ er die ganze Prozedur über sich ergehen.

Während seiner Behandlung fanden der selbstlose Patient und seine Eltern die Energie über 1.000 US-Dollar für eine Kinderkrebs- und Leukämiegruppe zu sammeln.

Trotz Krebs-Diagnose: Freddys Familie sammelt für andere

Im Mai 2019 zahlt sich der Mut und die Entschlossenheit der Familie aus; der kleine Freddy wurde schließlich für krebsfrei erklärt. Freddy begann sogar im September zum ersten Mal in die Schule zu gehen.



Freddy mit seiner Schwester.

„Er hat sich wunderbar gut geschlagen“, teilte Freddys Mutter mit, „und machte eine erstaunliche Genesung. Wir sind sehr stolz auf ihn. Er war sehr krank und erschöpft durch all die Behandlungen gewesen“, fuhr seine Mutter fort, „aber er hat alles wirklich gut gemeistert. [Freddy] verbrachte viel Zeit mit Facetime, um in Kontakt mit seiner Schwester Freya zu bleiben, die gerade mal zwei Jahre alt ist“, fügte sie hinzu, „und das half ihm wirklich. Er freute sich wirklich darauf, jeden Tag mit ihr zu sprechen.“

Alice Phillips teilte weiterhin mit, dass Freddy seine alte Liebe zum Fußball wieder aufgenommen hat. Jetzt spielt er wieder regelmäßig mit einem Fußball im Hinterhof.

„Er freut sich darauf, nächste Woche eingeschult zu werden“, sagte Phillips Anfang September, „und wir können nicht glauben, was für eine Leistung das im Grunde genommen ist.“

