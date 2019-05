Papa kauft Auto für seine Tochter und findet zu Tränen rührenden Brief vom Vorbesitzer

Anfang 2017 kaufte Kevin Duke einen Gebrauchtwagen als Geschenk für den 16. Geburtstag seiner Tochter. Da bis zu ihrem Geburtstag noch ein paar Wochen Zeit waren, konnte er das Auto in Ruhe prüfen und gegebenenfalls reparieren. Eines Tages öffnete er das Staufach auf der Oberseite des Armaturenbrett und fand eine Gummimatte darin.

Um gründlich alles zu prüfen, beschloss er die Matte herauszuziehen. In diesem Moment sah er den Umschlag, adressiert an „den neuen Besitzer des neuen Autos“. „Ich werde nicht lügen, ich habe ein paar Tränen vergossen“, schrieb er auf Facebook. Der Brief stammt von der Vorbesitzerin Sabrina Archey, die die Geschichte des Autos mitteilte.

„Die Person, die dieses Auto bekommt, wollte ich nur wissen lassen, was das für ein besonderes Fahrzeug ist. Dieses Auto gehörte meiner Mutter. Sie starb am 25. Februar 2015 bei einem Hausbrand zusammen mit meiner 6-jährigen Tochter und meiner Tante“, heißt es im Brief.

„Das letzte Mal, als meine Mutter dieses Auto fuhr, war der Tag, an dem sie uns verließ. Sie und meine Tochter gingen einkaufen und ließen sich die Haare schneiden“, schrieb Sabrina weiter.

Im weiteren Verlauf des Briefes beschrieb Sabrina, wie viel ihr das Auto namens Sylvia bedeutete: „Dieses Auto hält viele besondere Erinnerungen für mich bereit. Mein Haus und alles darin ist weg, dieses Auto ist alles, was ich noch zu berühren hatte.“

„Es gab eine Verwechslung mit Papierkram und das hat dazu geführt, dass das Auto nicht von der Versicherung bezahlt wurde. Es ist sehr beunruhigend, dass ich meine Familie, mein Zuhause verloren habe und jetzt verliere ich ohne meine eigene Schuld diese letzte Verbindung, die ich mit meiner Mutter und meinem Kind habe.“

Sabrina hofft, dass, wer auch immer der neue Besitzer des Autos ist, es mit Respekt behandelt: „In diesem Auto gab es Liebe, Freude und Abenteuer. Also, jetzt, wo es ihnen gehört, denken sie bitte daran, dass es nicht nur ein Auto ist. Es ist eine Erinnerung. Dieses Auto, mit all seinen Eigenheiten, ist das letzte Stück meiner Familie. Seien aie nett zu ihm.“

Archey beendete den Brief und erwähnte, dass sie hoffte, das Auto zurückkaufen zu können, wenn sie in einer besseren finanziellen Situation wäre, und wünschte dem Besitzer des neuen Autos alles Gute. „Seien Sie gesegnet, seien Sie glücklich, leben und lieben Sie wie wir. Ich wünsche Ihnen und Sylvia alles Gute!“

Die Geschichte wurde kurz darauf auch auf der Facebook-Seite „Love What Matters“ veröffentlicht, und erreichte über diesen Weg auch Sabrina.

In einen Kommentar, der inzwischen über 4.000 Reaktionen erhalten hat, schrieb sie: „Ich kann es nicht oft genug sagen, wie erstaunlich Kevin wirklich ist. Er hätte mich nicht wissen lassen müssen, dass er meinen Brief gefunden hatte. Kevin hätte unsere Geschichte hier nicht erzählen müssen. Er war sehr tief berührt, wie die meisten von euch, und es fühlte sich an, als müsste er meinen Brief für die Botschaft, die er vermitteln sollte, weitergeben. […] Vielen Dank an alle.“

Verschiedenen Berichten zufolge begann Kevin, Geld für ein neues Auto für seine Tochter zu sammeln, sodass „Sylvia“ an Sabrina zurückgegeben werden kann.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: Dad Buys Car for Daughter and Finds Tear-Jerking Note Left by Previous Owner (deutsche Bearbeitung ts/ld)