Pierce Brosnan und Frau Keely’s Liebesgeschichte

Nach 26 Jahren mit derselben Frau – davon 18 Jahre verheiratet – verrät Pierce Brosnan das Geheimnis einer dauerhaften Ehe: „Ich liebe ihre Vitalität, ihre Leidenschaft. Sie hat diese Kraft, ohne die ich nicht leben könnte. Wenn Keely mich ansieht, werde ich schwach“, sagte der Held aus „Goldeneye“ dem „People Magazine“.

„Qualitativ hochwertige Zeit miteinander zu verbringen, ist der Schlüssel einer glücklichen Ehe“, schrieb People folgerichtig und Pierce Brosnan fügte hinzu: „Meine Frau und ich machten einen kurzen Roadtrip nach Santa Barbara – wir wollten ein romantisches Wochenende verbringen und uns die Häuser ansehen und tollen Wein trinken.

„Wir hörten keine Musik, stattdessen lauschten wir dem Klang der Stimme des Anderen und blendeten den Rest der Welt aus.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial) am Jul 19, 2018 um 4:05 PDT

Das Paar traf sich 1994 in Mexiko, nachdem Keely Shaye Smith, ein ehemaliges Model, in einem Video mit der Band Huey Lewis und The News für ihre Single „Stuck with You“ erschienen war.

Pierce Brosnan schon vor 007 eine „fesselnde“ Erscheinung

Laut „Daily Mail“ fand Keely Pierce, der in „Dante’s Peak“ und „The Thomas Crown Affair“ die Hauptrolle spielen würde, „fesselnd“. Ein Jahr später wurde er als James Bond in „GoldenEye“ gecastet.

Nach sieben Jahren Beziehung heirateten Pierce Brosnan und seine Keely schließlich 2001.

An einem kürzlichen Vatertag schrieb sie an ihn: „Danke, dass du diese lebenslange Reise in die Elternschaft mit mir unternommen hast. Du bist der coolste Vater, den ich kenne.“ An seinem Geburtstage sagte sie: „Du bist ein helles Licht in dieser Welt und erleuchtest meine Welt mit so viel Liebe und Freude“, so die Daily Mail.

Das Paar hat zwei Söhne: Dylan (21) und Paris (17). Beide Söhne sind bereits in Modemagazinen erschienen und Dylan stand als Model für Burberry und Saint Laurent vor der Kamera.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial) am Mai 20, 2018 um 3:49 PDT

Ein weiterer Star enthüllt das Geheimnis seiner Ehe

Die Schauspielerin Annette Bening verrät, dass es kein Geheimnis in ihrer langjährigen Ehe mit dem Schauspieler Warren Beatty gibt.

Die beiden haben 1992 den Bund fürs Leben geschlossen und sind seit 27 Jahren verheiratet. Sie haben vier Kinder.

Foto: GEOFF ROBINS/AFP/Getty Images Annette Bening und Warren Beatty posieren für Fotografen bei der Premiere von „Film Stars Don’t Die in Liverpool“ auf dem Internationalen Filmfestival in Toronto 2017.

„Es gibt kein Geheimnis, wie jeder weiß, der verheiratet ist oder war“, sagte die 60-jährige Schauspielerin dem „Us Magazine“. „Wir haben eine unglaubliche Familie, wir haben schöne Kinder. Wir haben eine Menge durchgemacht. Es ist das Zentrum des Lebens. Es ist das Wichtigste. Es ist alles.“

Warren bestätigte: „Ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis gibt“, und fügte hinzu, dass er „sieben oder acht Sekunden“ brauchte, um zu erkennen, dass Anette „die Eine“ war.

Dem People-Magazin zufolge hatte Warren bis Ende der 80er Jahre Beziehungen mit einer Reihe von Schauspielerinnen. Alles änderte sich jedoch, als er 1991 seine heutige Frau am Set von „Bugsy“ traf.