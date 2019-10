Panorama » Geniale Geschichte(n) » Panorama » Kunst » Video » Panorama » Viral Polizist filmt Obdachlose mit engelsgleicher Stimme in Los Angeles U-Bahn: „Sie braucht eine größere Bühne“

Ein Officer des Los Angeles Police Department wartete am 24. September in einer U-Bahn-Station auf seinen Zug. Was er dort hörte, verschlug ihm und Millionen Internetnutzern die Sprache: Eine obdachlose Frau sang mühelos und mit engelsgleicher Stimme eine Puccini-Oper.