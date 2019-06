Polizisten in London entdecken außergewöhnliches Baby – Mama überglücklich, es wieder zu haben

Polizisten entdeckten es gerade noch rechtzeitig, als sie auf Streife waren, und retteten ihm das Leben. Durch das Herunterlocken der Mutter konnte das süße kleine Ding wieder mit ihr zusammengebracht werden.

Die Polizisten entdeckten das sehr kleine neugeborene Wesen zufällig auf einer Straße in Hackney, im Nordosten Londons. Das Baby-Eichhörnchen war von seiner Mutter getrennt worden und lag leblos auf der Straße. Den Elementen frei ausgeliefert, wartete es jetzt auf sein Schicksal.

Überraschenderweise hatte das Schicksal aber etwas sehr Gutes vorgesehen: Die Polizisten entdeckten es nämlich, obwohl es sehr klein und leicht zu übersehen war. Sie hoben es sofort ganz vorsichtig von der Straße auf. Auf dem Bild sieht man, wie klein es war: sogar die Hand des Polizisten erscheint dagegen riesig!

The problem solving team found a lost baby squirrel today, safely reunited with its Mother. Not what you normally find on burglary patrols! pic.twitter.com/ZOeDJzpgR9

— Hackney Police (@MPSHackney) 1. März 2017