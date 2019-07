Merce Meynardie und Freundin Mylee sind ein überaus süßes junges Pärchen aus Gonzales, Louisiana. Die beiden 9-Jährigen lernten sich in einer Tanzklasse von Merces Großmutter kennen als sie gerade einmal zwei Jahre alt waren. Seitdem sind laut Daily Mail die beiden untrennbar.

„Sie haben immer gesagt, dass sie Freund und Freundin seien, solange ich mich erinnern kann“, erzählt Merces Vater Glen.

Aber nachdem Glen in Kalifornien eine neue Arbeit gefunden hatte, mussten sich die beiden Turteltauben doch trennen. Die Familie musste dem Vater nach Westen folgen. Als Mylee herausfand, dass ihr geliebter Freund umziehen werde, sagte sie: „Mein Leben ist vorbei. Ich sollte doch Merce heiraten. Wie soll ich ihn heiraten, wenn er jetzt in Kalifornien lebt?“

my little sisters boyfriend is moving and their goodbyes were the saddest thing ever pic.twitter.com/02ch0AiQxx

— hay (@hayliebri) 26. Juni 2017