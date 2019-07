Panorama » Geniale Geschichte(n) Tierischer Ersthelfer: Besorgter Hund weigerte sich bewusstloses Herrchen zu verlassen

In Haus und Garten passieren viele Unfälle, so auch in diesem Fall. Beim Baumschnitt fiel dieser Mann von der Leiter und lag bewusstlos am Boden, doch ein besonders treuer Ersthelfer war schon wenige Sekunden später vor Ort – sein Hund. Dank der Nachbarn kam auch wenig später der Rettungsdienst.