Die Wunden an den Beinen und Hüften deuteten darauf hin, dass der Hund schon eine ganze Weile dort war. Seine hervorstehenden Rippen zeigten außerdem, dass der verlassene Welpe schon lange Zeit keine Mahlzeit mehr bekommen hatte.

Nach einem Hinweis im Oktober 2017 näherte sich Theoklitos „Takis“ Proestakis von Takis Shelter dem nervösen Welpen. Sein Schwanz begann zu wedeln, sobald ihm klar wurde, dass Takis ihm keinen Schaden zufügen wollte.

Der Hunderetter streichelte den Welpen, um ihn zu beruhigen, überprüfte sein Zahnfleisch – weiß und blutleer – und seinen Bauch – voll mit Flöhen. Takis hob ihn vorsichtig aus seinem traurigen Gefängnis im Reifen.

Der Hund, den sie kurzerhand Figo nannten, wartete wochenlang auf die Rückkehr seines Besitzers. Doch der sollte niemals zurückkehren. Figo konnte fast nicht mehr stehen. Zurück in „Takis Shelter“ verschlang Figo seine erste Mahlzeit, kroch dann jedoch ängstlich in die Katzentoilette um zu schlafen.

„Was machst du da?“, rief ihm Takis sanft zu. „Du bist jetzt in einem Zuhause, nicht draußen.“ Der Welpe musste von Takis überzeugt werden, dass er auf dem weichen Hundebett gegenüber schlafen durfte. Ein Video von Takis zeigt, wie Figo seinen ersten ruhigen Schlaf an einem sicheren Ort genießt.

Kurz darauf entdeckte Takis eine neue, überraschende Seite des zerbrechlichen, ängstlichen und ausgehungerten Hundes. Figo kuschelt gern.

Nachdem Figo in der ersten Woche in Takis Obhut ganze sieben Kilogramm Gewicht zurückgewonnen hatte, kehrte auch seine Lebenskraft und -freude wieder. Mit seinem neuen Vertrauen fand er auch sein Verlangen nach Zuneigung wieder. Takis beschrieb ihn sogar als „Serien-Kuschler“. Glücklicherweise ist Figo eine von vielen Erfolgsgeschichten bei Takis Shelter.

Vor über fünf Jahren ist Takis einmal durch eine Müllkippe seiner Heimatstadt auf Kreta gefahren. Dieser Tag veränderte sein Leben. Er fand einen Hund mit einem gebrochenen Bein und beschloss, auf ihn aufzupassen. Dann entdeckte er weitere winzige Welpen in jedem Winkel der Müllhalde. Hunde aller Größen, ganz hungrig und auf seine Hilfe angewiesen.

Wonderful news for Figo. He is booked to be adopted September from good friends!! Ο Figo θα υιοθετηθεί τό Σεπτέμβριο από φίλους! #AdoptDontShop #takisshelter pic.twitter.com/BRJZzpWzan

— TakisShelter (@1371Takis) August 26, 2019