David Kenney und seine Familie besuchten Freunde im kleinen Dorf Nana Glen, in New South Wales, Australien, als plötzlich ihr 9-jähriger Staffordshire Bullterrier Leala vom Stausee ins Haus gerannt kam. Sie war offensichtlich im Wasser gewesen und bellte nun aufgebracht und lief umher.

Leala führte David zum See, und was er sah, war der schlimmste Albtraum eines jeden Elternteils. Der zweijährige Sohn des Paares, trieb mit dem Gesicht nach unten im Wasser. „Es war das, was ich nicht sehen wollte“, sagte David. „Es war eine Mischung aus Unglauben, Entsetzen und Traurigkeit, es war unbeschreiblich, wirklich, aber dann war alles irgendwie verschwommen.“

Für die nächste halbe Stunde führten Jason und Joshua Cluff zusammen mit Freunden unermüdlich Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Alexander durch. Ihre Ausdauer hat sich ausgezahlt, denn sie konnten sein Herz wieder in Gang setzen.

Schock: Zweijähriger trieb im Stausee

Währenddessen kehrte Alexanders Mutter Lisa zurück nach Hause und sah einen Krankenwagen vorbeifahren. „Ich dachte nicht, dass es mein Kind war“, sagte sie. „Ich dachte nicht, dass es irgendetwas mit uns zu tun hatte, und dann sah ich einen Hubschrauber in der Luft und den ganzen Ort voller mit Polizei und Krankenwagen und mein Sohn lag einfach nur bewusstlos da.“

„Sie zogen mich beiseite und erklärten mir, dass dies so schlimm war, wies es nur sein konnte, dass es nicht viel Hoffnung gab und ich auf das Schlimmste vorbereitet sein sollte“, erzählte sie.

Alexander wurde mit dem Hubschrauber ins Brisbane’s Lady Cilento Hospital gebracht und in ein künstliches Koma versetzt. Die Ärzte sagten: „Sei vorbereitet, du wirst diesen Jungen vielleicht nicht mit nach Hause nehmen, und wenn du ihn doch mit nach Hause nimmst, wird er wahrscheinlich einen Gehirnschaden davontragen“, erinnert sich Lisa.

Wunder geschehen jedoch, und innerhalb von zwei Tagen war er wieder wach und konnte frei atmen. „Das, was alle fasziniert hat, war, dass er als Erstes Küsschen wollte, er wollte von uns allen Küsschen“, sagte David. „Es war ein Wunder, dass er so schnell und so klar und unverändert zurückkam.“

Hund wurde zum „Stausee Retter“

Laut den Ärzten hat Alexander, David und seine Freunden sein Leben zu verdanken. „Sie waren zu Tränen gerührt und betroffen“, sagte Lisa. „Sie sagten: ‚Das passiert nicht einfach so.'“

„Die Ärzte haben es auf die korrekt ausgeführte Herz-Lungen-Wiederbelebung zurückgeführt, als er aus dem Wasser gezogen wurde.“, sagte er.

Aber in seinem Herzen weiß David, dass ohne Lealas schnelles Handeln, das ganze viel Schlimmer hätte ausgehen können.

„Ohne den Hund und meine beiden Kumpels wäre er…“, sagte David unter Tränen. (cs)