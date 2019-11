Panorama » Humor » Feuilleton » Poesie Verkehrte Welt: Dunkel war’s der Mond schien helle, schneebedeckt die grüne Flur …

Kaum ein deutsches Gedicht ist so widersprüchlich wie "Verkehrte Welt". In dieser Welt ist nichts, wie es scheint und auch der Autor ist unklar. Es stammt vermutlich weder von Christian Morgenstern, noch von Joachim Ringelnatz, James Krüss, Lewis Carroll oder Johann Wolfgang von Goethe - obwohl Letzterer explizit in einer Strophe erwähnt wird.