Männer und Frauen: Mythen des Unterschieds

Die ehemalige First Lady Michelle Obama hat kürzlich ihr „Geheimnis“ jungen Frauen überall anvertraut, damit sie vermutlich wie sie sein können: „Ich war wahrscheinlich an jedem mächtigen Tisch, den Sie sich vorstellen können, ich habe bei gemeinnützigen Organisationen gearbeitet, ich war bei Stiftungen, ich habe in Unternehmen gearbeitet, in Aufsichtsräten von Unternehmen gedient, ich war bei G-Gipfeln, ich habe in den Vereinten Nationen gesessen; SIE sind nicht so intelligent.“

Wer ist laut Obama nicht so klug? Nun, anscheinend einige Männer am Arbeitsplatz, die sich als mittelmäßig erweisen, wenn auch eher übertrieben selbstbewusst – obwohl sie zu den mächtigsten Männern der Welt gehören. Es ist vielleicht leicht für sie zu sagen, jetzt, da ihr Mann nicht mehr im Amt ist. Vermutlich hat sie ihn nicht in den Pool der mittelmäßigen Männer aufgenommen.

Man hätte denken können, dass sie als schwarze Frau doppelt verstanden hätte, was Vorurteile sind. Aber solche Kommentare spielen eindeutig für die Galerie und fördern diesen modernen Mythos, den wir Feminismus nennen. Doch diese Art von bösartigem Feminismus geht weit über den vernünftigen Wunsch von Frauen früherer Generationen hinaus, fair behandelt zu werden. Obamas Kommentar stützt sich auf die Vermutung der weiblichen Überlegenheit.

Dass es mittelmäßige Männer auf allen Ebenen der Gesellschaft gibt, sollte niemanden überraschen. Aber es scheint Frau Obama nicht in den Sinn zu kommen, dass es überall dort, wo wir hinschauen, eine fast gleich große Zahl mittelmäßiger Frauen gibt. Es scheint, dass ihr „Geheimnis“, wenn sie diese Tatsache übersieht, eine grobe Verzerrung der Realität ist, was auch immer wir sonst davon halten mögen.

Gewalt und emotionale Gewalt

Wir hören viel über die Gewalt und das unangemessene Verhalten von Männern durch feministische Aktivistinnen und leider auch durch gute Frauen, die es besser wissen sollten, aber die Realität ist nicht so einfach.

Im Vereinigten Königreich beispielsweise wurde kürzlich in einem Bericht der BBC festgestellt, dass ein etwa Drittel aller Berichte über häusliche Gewalt von Männern stammen, die Angst vor ihren weiblichen Partnern haben. Demnach stammen circa 695.000 Berichte von Männern und etwa 1,3 Millionen Berichte von Frauen. Das ist eine ziemlich große Zahl, doch sie sagt nichts über eine andere Art von Gewalt aus, bei der Frauen Männer übertreffen: emotionale Gewalt. Um es literarisch auszudrücken: Für jeden Macbeth scheint es irgendwo eine Lady Macbeth zu geben, die die Frau sein kann oder auch nicht – oder öfter, zu niemandes Überraschung, die Mutter. Im übertragenen Sinne steckt Lady Macbeth das Messer in Macbeth.

Als menschliche Seelen sind Männer und Frauen absolut gleichberechtigt und nach dem Gesetz müssen auch sie fair behandelt werden. Aber in jeder anderen Hinsicht sind Männer und Frauen völlig unterschiedlich. Tatsächlich sind die Menschen selbst nicht gleichwertig. Vielleicht sind manche in jeder Hinsicht wirklich mittelmäßig, wieder andere sind hervorragend, charismatisch oder von einer ganz gottähnlichen Ordnung.

Warum sollte dann jemand mit klarem Verstand denken, dass Männer und Frauen in diesem feministischen Sinne „gleich“ sind? Was bringt sie dazu, zu argumentieren, dass Frauen in der Lage sein sollten, all das zu tun, was ein Mann tut?

Ich persönlich möchte nicht, dass Frauen in unseren Spezialeinheiten herumlaufen und Menschen töten. Ich denke, wir haben genug Männer, um das zu tun – und rein biologisch sind Männer entbehrlicher. Warum ist es also ein Sieg für Frauen, auf die schrecklichen Dinge zuzugreifen, die Männer tun?

Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Wenn wir über „Unterschiede“ sprechen, müssen wir uns darüber im Klaren sein. Erstens, und am offensichtlichsten, Männer und Frauen sind physiologisch unterschiedlich. Selbst wenn wir nicht an Gott glauben, informiert uns die Natur, dass Körper eine bestimmte Funktionalität und Bestimmung haben. Dass männliche und weibliche Körper unterschiedlich sind, deutet also nicht auf Gleichheit hin, wie sie sich in der Einheitlichkeit manifestiert, sondern auf Differenz. Und der nächste Unterschied ist offensichtlich psychologisch.

Wenn wir es ganz kurzfassen, würde der Unterschied in etwa so aussehen. Die durchschnittliche Frau (und es gibt per Definition viele nicht durchschnittliche Frauen) neigt dazu, ungültige Kritik zu akzeptieren. Das Nettoergebnis davon ist, dass die durchschnittliche Frau ein geringes Ansehen und weniger Selbstvertrauen hat und anfälliger für Depressionen ist, weil sie leicht glauben kann, was falsch ist. Andererseits neigt der Durchschnittsmann (Durchschnitt, ich wiederhole) dazu, gültige Kritik abzulehnen. Er neigt somit zu Egoismus, Übervertrauen und einer allgemeinen Dummheit, die sich aus der Unfähigkeit ergibt, genaues und korrigierendes Feedback zu erhalten.

Sie werden sich erinnern, dass das „Übervertrauen“ der Männer etwas war, was Michelle Obama bemerkte. Es ist wahr, aber Frauen gegen Männer auszuspielen, wie sie es getan hat, und ihnen die „Überlegenheit“ zu entziehen, bedeutet, zum Elend und zur endgültigen Implosion der Gesellschaft beizutragen. Wie der dunkle Lord Sauron in „Der Herr der Ringe“ sagt, „Es gibt kein Leben in der Leere“, und genau das ist die feministische Position.

Die Dame Galadriel verschüttet die Bohnen

An den „Herrn der Ringe“ können wir uns nun wenden, um einen wunderbaren mythologischen Ausdruck der wirklichen Unterscheidung zwischen Männern und Frauen zu finden – einen, der ihre Potenzen anerkennt, aber ihre wichtigen Unterschiede im Auge behält.

Sie erinnern sich vielleicht an diese wunderbare Szene in Buch und Film bei Lothlorien, wo Frodo der Dame Galadriel den Ring der Kraft, den einen Ring, freiwillig anbietet. Galadriel sagt: „Du wirst mir den Ring freiwillig geben! An Stelle des Dunklen Lords wirst du eine Königin aufstellen. Und ich werde nicht dunkel sein, sondern schön und schrecklich wie der Morgen und die Nacht! Schön wie das Meer und die Sonne und der Schnee auf dem Berg! Schrecklich wie der Sturm und der Blitz! Stärker als die Fundamente der Erde. Alle werden mich lieben und verzweifeln!“ Sie wird durch diesen Austausch vorübergehend verklärt und wird „groß über Maß und schön über beständig, schrecklich und anbetend“. Dann schrumpft sie wieder zu ihrem normalen Selbst zurück.

Im Wesentlichen geht es darum – wenn wir über diese Poesie prosaisch sein mögen -, dass Männer Kraft und Frauen Schönheit wollen. Wir bemerken jedoch, das sind keine „gleichen“, sondern asymmetrische Tendenzen. Wenn unsere Geschichte von einigen Tausend Jahren das nicht bewiesen hat, bin ich mir nicht sicher, was ich je konnte. Die Kosmetik- oder Modebranche zum Beispiel ist keine Erfindung von Männern, um Frauen zu versklaven, sondern Branchen, die Frauen wollen und Männer loben. Frauen lieben es einfach, großartig auszusehen, und selbst der Feminismus macht es nicht überflüssig, dass die Frau auffällig „erscheinen“ muss.

starke Männer und schöne Frauen

Ebenso, wie sich der „starke“ Mann, physisch, finanziell, emotional, mental, kreativ, spirituell oder eine Kombination, für bestimmte Frauen unwiderstehlich attraktiv erweist, so „arbeiten“ Männer an diesen „Stärken“, um für Frauen begehrenswert zu werden – auch wenn sie es oft vielleicht weniger bewusst als Frauen tun, die an „Schönheit“ arbeiten, wobei auch hier Schönheit weit über das Physische hinausgeht.

Männer wissen, dass sie Frauen brauchen, und zwar nicht nur für Sex oder Fortpflanzung, sondern auch, weil Frauen „Schönheit“ in ihr nacktes Leben bringen. Stärke hat keine Lebenskraft, außer im Betrieb, aber Schönheit strahlt zu jeder Zeit Glanz aus und ist ihr eigener Beweis. Kurz gesagt, Schönheit ist der Stärke überlegen, da sie die Reaktion durch ihre eigene innere Natur erzwingen kann, während Stärke genau diese Stärke ist – und allzu oft das Element der Nötigung hat.

Wie Dostojewski denkwürdig sagte: „Die Welt wird durch Schönheit gerettet werden“. Und Schönheit, wie Plotinus bemerkte, ist das erste Attribut der Seele.

Adam und Eva haben es auch bekommen

Was ich sage, ist in den Mythen von vor langer Zeit dargestellt. Die schöne Eva (etymologisch, die Mutter) fiel, weil sie an eine ungültige Kritik, eine Lüge, über Gottes Schöpfung glaubte. Der starke Adam (etymologisch, der Mann) schloss sich ihr im Fallen an, weil er die gültige Kritik, die Wahrheit, von Gott ablehnte, dass er sterben würde, wenn er sie überschritt. Zwei verschiedene psychologische Perspektiven haben sich zu dem zusammengeschlossen, was alle Kulturen, alle Religionen und alle Mythen von Anfang an wussten. Die menschliche Rasse war an einer uranfänglichen Katastrophe beteiligt, von der sie sich nicht vollständig erholt hat.

Das Gute an der Katastrophe – abgesehen von den folgenden Geschichten über Helden und Erlösung – ist jedoch, dass sich die beiden, der Mann und die Frau, untrennbar in ihrer gegenseitigen Verantwortung für den Verlust und der Hoffnung, dass dies in ihrem arbeitslustigen Miteinander rückgängig gemacht werden könnte, verbunden haben.

Zurück zu Babel

Und Feminismus? Auch das wird in den Mythen dargestellt. Seine Wurzeln liegen in der Voraufklärung. Sie gehen auf den Turm zu Babel und die Idee zurück, dass der Mensch eine perfekte Gesellschaft aufbauen kann und an sich schon vollkommen ist. Dies ist eine zutiefst antireligiöse Idee und nach dem Leben Christi nannte die Kirche sie die Pelagische Ketzerei. Es bedeutet, dass der Mensch aus eigener Kraft ohne Bezug zu Gott oder Göttern Erlösung erlangen kann – dass Bildung, wenn wir nur genug davon bekommen könnten, es tun würde. Deshalb sprechen die Marxisten, die Feministinnen und alle anderen Ideologen immer von Bildung – in ihrem Sinne natürlich, was völlige Indoktrination bedeutet. Aber auch die heidnischen Griechen hätten für diese antireligiösen, humanistischen Gefühle ein Wort gehabt: Hybris.

Abschließend möchten wir uns daran erinnern, dass Feminismus eine Ideologie ist, und dass, wie Dr. Norman Doidge sagte, „Ideologen Menschen sind, die so tun, als wüssten sie, wie man die Welt zu einem besseren Ort macht, bevor sie sich um ihr eigenes Chaos im Inneren gekümmert haben“. Lasst uns dieser Ideologie und ihren falschen Mythologien widerstehen. Fangen wir an, Männer als Männer und Frauen als Frauen zu schätzen, und feiern, wer sie wirklich sind.

Über den Autor

James Sale ist ein englischer Geschäftsmann und Gründer von Motivational Maps, das in 14 Ländern tätig ist. Er hat über 40 Bücher über Management, Bildung und Poesie geschrieben, die von großen internationalen Verlagen, darunter Macmillan, Pearson und Routledge verlegt wurden. Als Dichter gewann er 2017 den ersten Preis beim Wettbewerb der Society of Classical Poets.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: Men and Women: Myths of Difference (deutsche Bearbeitung ts/ld)