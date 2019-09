Mehr als 300 Schafe in Dortmund vor dem Ertrinken gerettet

In Dortmund hat die Feuerwehr mehr als 300 Schafe vor dem Ertrinken gerettet. In der Nacht zum Montag wurde deren Weidefläche an einem Hang durch starken Regen überflutet, wie die Feuerwehr mitteilte. In einem Großeinsatz wurde demnach 330 Tiere gerettet, für 20 Schafe kam dagegen jede Hilfe zu spät.

Die Feuerwehr habe ein Rettungsboot eingesetzt und Stege gebaut, um die Tiere vor dem Ertrinken zu retten, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen.

Bis 02:00 Uhr waren den Angaben zufolge 200 Tiere von der Weide geholt worden. Die Wiese stand nach Angaben eines dpa-Fotografen anderthalb bis zwei Meter unter Wasser. Mehrere Tiere, darunter auch Lämmer, seien in den Wassermassen verendet. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 120 Einsatzkräften vor Ort.

Der Einsatz wurde laut Feuerwehr dadurch erschwert, dass die Wolle der Schafe durch den starken Regen mit Wasser vollgesogen war. Dadurch wogen die Tiere deutlich mehr. Auch das regnerische und stürmische Wetter erschwerte die Rettungsmaßnahmen. Insgesamt kamen rund 120 Feuerwehrkräfte zum Einsatz, um die Schafe von der sieben Hektar großen Weidefläche im Dortmunder Ortsteil Persebeck zu retten. (afp/dpa)