Jodean Howie aus Saskatchewan in Kanada, war wie so oft auf dem Weg zur Arbeit. Dabei fuhr sie zur Kalisalz Mine und erblickte etwas Nicht-Alltägliches: Kaum zehn Meter von der Sraße entfernt stand eine Elch-Kuh und ihr Kalb.

Sie fuhr mit ihrem Auto an den Straßenrand, da sie dachte, dass sie diesen einmaliger Augenblick mit der Kamera festhalten musste.

Zweites Elch Kalb in Gefahr

Aber als sie das Fenster runterkurbelte, hörte sie Schreie der Verzweiflung. Und in der Nähe eines Stacheldrahtzauns sah sie einen Huf, der aus dem Gras ragte. Ein weiteres Elchbaby steckte im Draht fest.

Während sie sich vorsichtig näherte, vergewisserte sie sich immer wieder, dass die Elchmutter weit genug entfernt war. Sie sollte nicht während der Rettung des gefangenen Kalbes auf sie losgehen. Sie näherte sich dem zweiten Kalb und stellte fest, dass „das linke Bein zwischen zwei Drähten eingeklemmt war“.

Jodean musste schnell handeln

„Es sah danach aus, dass es versucht hat, durch den Zaun zu springen, beim Durchschlüpften hängen blieb und es sich verdrehte“, erklärte Jodean dem Sender CBC Radio.

Das gefangene Kalb schlug nicht um sich und sah überaus erschöpft aus. „Ich streichelte sein Gesicht und sagte, dass seine Sorgen vorbei seien“, schrieb sie über die Begegnung in einem Facebook-Post.

Der Draht war zu straff, um das Bein aus der Schlinge zu ziehen. Doch als sie die Umgebung nach Hilfsmittel absuchte, sah sie, dass nicht weit entfernt ein Tor im Zaun war. „Ich öffnete das Tor, was den Draht etwas lockerte, dann bog ich den Draht beiseite und zog ihr Bein heraus“, erinnert sie sich.

Als Jodean erfolgreich die Drähte trennte, hüpfte der gefangene Baby-Elch „schwungvoll auf“ und floh, um sich seiner Mutter und seinen Geschwistern wieder anzuschließen, die „aus der Ferne zusahen“.

„Ich liebe diese Geschichte“

Howie setzte ihre Reise zur Mine fort. An ihrem Arbeitsplatz waren ihre Mitarbeiter, nachdem sie von ihrem Abenteuer erfuhren, so glücklich wie sie. „Sie sagten `Oh mein Gott, du bist ein Held, du bist ein Elchflüsterer´“, erzählte Jodean stolz. „Kurz gesagt, es war ein Geschenk für mich“, sagte sie. (cs)