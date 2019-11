In der schnelllebigen Welt des Internets benötigt es schon ein außergewöhnliches Lächeln, um aufzufallen. Ein Lächeln wie es Hundedame Maggie vor einige Zeit hatte. Der Shih-Tzu-Pudel-Chihuahua-Mix fand eines Tages das Gebiss vom Vater ihres Frauchens und musste plötzlich urkomisch grinsen.

Bereits vor jenem Tag hielt Eunice, Maggies Frauchen, jeden Moment mit ihrer süßen Hundedame auf Bilder fest. Seit über einem Jahr teilt sie sie zudem auf Instagram, wo sie extra einen Account für ihren Vierbeiner angelegt hat.

Inmitten von Bildern von Maggie, die Schlafanzüge und Halloween-Kostüme trägt, einen Laptop benutzt oder die Brille ihres Frauchens trägt, wirst du Maggie „lächeln“ sehen, als hättest du noch nie ein Hundelächeln gesehen. Letzteres war ein Vorfall mit dem Gebiss von Eunices Vaters – und machte Maggie quasi über Nacht zur Internet-Sensation.

Der Vorfall mit Opas Gebiss ereignete sich bereits im Februar 2018, doch bis heute weiß Maggie nicht, was daran so besonders war. Eunice schon. Dieses Bild könnte sie nie vergessen.

Eunice lebt im Haus ihre Eltern in Long Island, New York, und während die junge Frau zur Arbeit geht, kümmern sie sich um Maggie. Eines Tages entschied dich Eunices Vater ein Mittagsschläfchen zu machen. Und da sein Zahnfleisch schmerzte, nahm er sein Gebiss aus dem Mund, bevor er sich Schlafen legte.

Als er aufwachte, suchte er überall. „Er dachte, er hätte sie vielleicht im Badezimmer gelassen“, erinnerte sich Eunice, als ihr Vater aufwachte und seine Zähne nicht finden konnte. „Als sie nicht da waren, ging er nach unten und fand Maggie unter meinem Wohnzimmertisch.“

Er hätte nie erwartet, dass Maggie ihn derart anlächelt, während sie ausgelassen unter dem Wohnzimmertisch saß – aber genau das ist passiert! Maggie trug seine Prothese in ihrer Schnauze.

Er konnte nicht umhin, ein paar Bilder von Maggie mit seinen strahlenden Beißerchen zu machen. Kurz darauf schickte er seiner Tochter eine Nachricht auf ihr Handy mit den Bildern.

„Ich lachte unter Tränen und zeigte [sie] allen meinen Mitarbeitern“, sagte Eunice zu BuzzFeed. Später teilte sie das Spektakel auf Twitter, woraufhin ihre Maggie berühmt wurde.

„Hey Jungs“, schrieb sie, „Vor ein paar Monaten hat mein Hund, Maggie, meines Vaters Gebiss gestohlen, während er schlief (sein Zahnfleisch hatte ihm wehgetan, also nahm er sie am Nachmittag heraus) und er fand sie so.“

You guyssss! A few months ago my dog, Maggie, stole my dads dentures while he was napping (his gums had been hurting him so he took them out mid-afternoon) and he found her like this. Lmfaooo im deadddd rn remembering this @dog_feelings @dog_rates pic.twitter.com/lz9WIKFJEg

— Euny (@eUniFiEd) 24. August 2018