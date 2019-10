Wie in jedem Herbst erwartet das Kranich-Informations-Zentrum in Groß Mohrdorf auch in diesem Jahr wieder mehr als 60.000 Kraniche, die auf der Durchreise von Skandinavien in den Süden auf den weiten Feldern in Boddennähe rasten – ein ganz besonders beeindruckendes Schauspiel der Natur.

Bereits vergangene Woche wurden rund 20.000 Kraniche entlang der Boddengewässer an der Ostseeküste gezählt. Eine weitere wissenschaftliche Auszählung durch das Kranich-Informationszentrum wird momentan ausgewertet. Außerdem bietet das Zentrum bis Mitte Oktober aufregende Beobachtungstouren mit Rangern in die Rastgebiete der Kraniche an.

Hier können die bis zu 1,2 Meter großen, faszinierenden Vögel – und seit vielen Jahrzehnten Wahrzeichen der Lufthansa – je nach Zeitfenster in ihren Schlafstätten, auf ihrem Weg zum Frühstück oder zurück in die Schlafstätten in ihrem ganz natürlichen Lebensraum beobachtet werden.

Foto: Karsten Peter Sowohl in Hohendorf als auch in Wanninchen kann man die bis zu 1,2 m großen Vögel in ihrer natürlichen Umgebung beobachten.

„Prinz von Hohendorf“: ein heimatverbundener Rüganer sucht Patenschaften für seine Freunde

Am 13.06.2017 in Tremt, 20 Kilometer nordwestlich von Stralsund, geboren, machte sich der kleine Kranich „Prinz von Hohendorf“ auf in die große weite Welt. Zwei Jahre ist er nun alt. Durch die Patenschaft, die der Schlossherr Dr. Manfred Kahl nach der Geburt des Kranichs eingegangen ist, können er und das Team von Dr. Günter Nowald, Leiter des Kranich-Informationszentrums, den Weg des jungen Vogels online regelmäßig verfolgen. Gleichzeitig können viele neue Erkenntnisse über das Verhalten der Kraniche durch diese Patenschaften erforscht werden.

Der „Prinz von Hohendorf“ ist ein waschechter Rüganer und fühlt sich zwischen Garz und Gustow am wohlsten. Ab und zu tritt er auch kleine Reisen bis nach Greifswald an. Während der kleine Prinz doch sehr heimatverbunden ist, ziehen ein Großteil der Vögel je nach Jahreszeit weiter nach Skandinavien, oder aber in den Süden bis nach Frankreich. Einige wenige Vögel fliegen sogar bis nach Afrika.

Foto: Karsten Peter Bevor der Vogelzug beginnt, sammeln sich Zehntausend Vögel an den Rastplätzen.

Als unmittelbare Nachbarn und Unterstützer dieses Naturschutz-Projektes sieht sich Schloss Hohendorf und sein Investor Dr. Kahl aufgerufen, die wichtige Arbeit von Dr. Günter Nowald, der eine besondere Bedeutung für ganz Europa zukommt, weiterhin zu unterstützen. So kommt es, dass der „Prinz von Hohendorf“ weitere Paten für seine Freunde sucht.

„Die Unterstützung dieses Zentrums liegt uns besonders am Herzen“, erklärte Dr. Kahl. „Wir können damit einen kleinen Beitrag leisten, um diese einzigartige Natur aufrecht zu erhalten und gleichzeitig online den spannenden Weg des Tieres zu verfolgen“, ergänzte er. Für einen einmaligen Unkosten-Betrag von 300,- € erhält der Pate eine Kranich-Patenschaft über die gesamte Lebenszeit des Kranichs.

Tausende Kraniche begrüßen auch in Wanninchen große und kleine Entdecker

Auch das Kranichzentrum des Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrums Wanninchen erwartet in den nächsten Tagen Tausende Kraniche. Die Kranichsaison startete hier schon am 1. September mit der Ausstellungserffönung „Mit den Kranichen durch Europa“ und der anschließenden ersten Kranichbeobachtung.

Während Störche und Schwalben bereits ihre Reise nach Afrika angetreten haben, sammeln sich Kraniche und Wildgänse in Wanninchen gerade. Insgesamt Zehntausend Vögel sorgen für reges Treiben in der Region.

In den kommenden Herbstferien lädt das Erlebniszentrum immer dienstags zum Ferienprogramm ein. Am 08. Oktober beginnt ab 14 Uhr „Faszination Kranich“ während am 15. Oktober um 16 Uhr wieder die „Lichterreise“ in den Görlsdorfer Wald entführt. Eltern und Großeltern können gemeinsam mit den Ferienkindern am Programm teilnehmen und dabei viel Interessantes erfahren.

Foto: Karsten Peter Kraniche im Morgennebel.

Bei „Sielmanns Ferienzeit – Faszination Kranich“ erfahren die Kinder mehr über Kraniche und den herbstlichen Vogelzug. Wohin geht ihre Reise? Und was machen Kraniche das restliche Jahr? Bei einer Entdeckungstour für die ganze Familie wird versucht den Geheimnissen des Vogelzugs auf die Schliche zu kommen.

Eine Woche später startet ab 16 Uhr wieder die jährliche „Lichterreise“ in den Görlsdorfer Wald. Bei Dämmerung und Dunkelheit geht es mal mit und mal ohne Licht über Stock und Stein. Auf dieser Abenteuer-Tour erfahren die Teilnehmer bei kleinen Aktionen mehr über das tierische Leben bei Nacht. Auch die Sinne werden geschärft und sie lernen zu hören wie ein Reh, schleichen wie ein Fuchs und zu sehen wie eine Eule. Festes Schuhwerk und eine Taschenlampe sind empfehlenswert.

Auch zu den abendlichen Kranichbeobachtungen am Schlabendorfer See sind Familien herzlich eingeladen. Von Donnerstag bis Sonntag ab 17 Uhr begleiten Mitarbeiter des Natur-Erlebniszentrums den Einflug der Kraniche in ihre Schlafplätze. Bilder bringen großen und kleinen Naturfreunden das Leben dieser majestätischen Zugvögel näher. Auf dem nahegelegenen Naturspielplatz kann außerdem die Wartezeit auf die Kraniche verkürzt werden. (ts)

Termine im Überblick

Exkursionen mit den Kranich-Rangern in Hohendorf

Montag 7.10. (morgens um 10:00)

Dienstag 8.10. (morgens um 6:30 und 10:00), 15.10. (morgens um 10:00)

Donnerstag 10.10. und 17.10. (jeweils morgens um 10:00)

Freitag 11.10. (morgens um 10:00)

Bunte Herbstferien in Wanninchen

Dienstag, 08.10. (14:00) „Faszination Kranich“

Dienstag, 15.10. (16:00) „Lichterreise“ in den Görlsdorfer Wald

Kranichbeobachtung in der Naturlandschaft Wanninchen