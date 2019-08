Panorama » Tiere „Für wahre Liebe“ – Hund verliebt sich in Katze, täglicher Blickkontakt am Fenster inklusive

Aufgrund einer ungeheuren Vorliebe für eine Katze, die gegenüber in des Nachbars Wohnung jeden Tag am Fenster sitzt, starrt dieser Hund mehrmals am Tag nach draußen. Nachdem eines Tages jedoch anstelle der Katze nur noch eine Pflanze am Fenster zu sehen ist, hat er ein gebrochenes Herz und sein Frauchen muss handeln.