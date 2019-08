Polizisten vom Sheriffs Büro in Palm Beach reagierten auf einen Anruf um 4 Uhr morgens wegen eines Überfalls im Duggans Pub. Der Verdächtige, Phillip O‘ Shea (46), flüchtete als die Ordnungshüter eintrafen. Aus gutem Grunde: Er wurde bereits wegen eines anderen Raubes gesucht bei dem er eine Waffe getragen haben soll. Am Ende beschützt ein Hund sein Herrchen.

Mit Hilfe verschiedener Ermittlungsmethoden konnten die Beamten O‘ Shea bis in eine Stadt Jupiter verfolgen. Es folgten filmähnliche Szenen. Eine gefährliche Schießerei fand vor dem Okeechobebee Boulevard statt, als die Polizisten den Schützen festnehmen wollten.

This was the weapon used by this dangerous suspect to fire upon our deputies twice in the same day. pic.twitter.com/VlR3kz24Cn

— PBSO (@PBCountySheriff) 13. Mai 2017