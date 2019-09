Kleinstadt-Sensation: Schwarzer Panther spaziert über die Dächer von Armentières (Video)

Mittwochabend, 18. September, in Armentières, einer Kleinstadt in Nordfrankreich, nahe Lille und noch näher an der belgischen Grenze: Aufnahmen in Online-Netzwerken zeigten auf den Dächern der französischen Kleinstadt einen dort seelenruhig spazieren gehenden jungen schwarzen Panther, der hin und wieder durch eines der Fenster schaute.



Narkose beendet Ausflug

Die Polizei richtete eigenen Angaben zufolge einen Sicherheitsbereich ein, um die Raubkatze am Springen zu hindern. Daraufhin habe ein Experte sich dem Panther genähert und ihm eine Narkose verabreicht. Das Tier wurde demnach in einen Käfig verfrachtet und an die Tierschutzorganisation LPA übergeben. Die Herkunft der Raubkatze blieb zunächst ungeklärt.

Der Besitz wilder Tiere oder vom Aussterben bedrohter Arten ist in Frankreich genehmigungspflichtig. Es werden jedoch immer wieder Fälle aufgedeckt, in denen Tiere illegal gehalten werden. (afp/sm)