Schwäne in Brandenburg: Schneeweiße Wintergäste mit Melodien im Gepäck

Kaum haben sich die Kranichscharen Ende Oktober bis Anfang November in Richtung Süden aufgemacht, sind erste Sing- und Höckerschwäne in der Luckauer Region rund um die Naturlandschaft Wanninchen zu beobachten. Zuerst sammeln sich die wenigen Schwanenpaare, die auch in unseren Breiten brüten.

Verstärkung bekommen sie im Laufe des Winters aus Skandinavien, dem Baltikum und aus Teilen der russischen Taiga, wo die unwirtlich eisigen Bedingungen die Suche nach Nahrung unmöglich machen.

Im Januar und Februar werden in Sielmanns Naturlandschaft im Süden Brandenburgs die meisten Schwäne gezählt. Dann können Naturfreunde auch die Balz mit ihren tanzartigen Bewegungen und dem unvergleichlichen „Singen“ der Schwäne miterleben.

Foto: Ralf Donat Die Singschwäne in Wannichen kommen unter anderem aus Skandinavien, dem Baltikum oder der russischen Taiga.

Singschwäne auf Reisen

Den Singschwan-Safaris unter dem Titel „Expedition ins Reich der singenden Schwäne“ können sich Naturfreunde am 22., 26. und 29. Januar anschließen. Um 9 Uhr geht es, von Luckau aus, zu den Futterplätzen der nordischen Zugvögel. Hier können die posaunenden Klänge der Singschwäne gehört und ihre Nahrungssuche mit Ferngläsern und Spektiven beobachtet werden.

Die rund vierstündige Safari führt durch den Naturpark Niederlausitzer Landrücken und entlang der Naturlandschaft Wanninchen bis zum Natur-Erlebniszentrum, wo eine Bilderpräsentation tiefere Einblicke in das Leben der Singschwäne gibt. Da die Plätze im Kleinbus begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich (03544-557755 oder [email protected]).

Bereits am 19. Januar tauchen große und klein Vogelfreunde ein in die faszinierende Welt der schneeweißen Zugvögel und in die winterliche Natur rund um das Natur-Erlebniszentrum. Bei Eintritt der Dunkelheit können Märchen und Mythen zu Singschwänen am Lagerfeuer gelauscht werden. Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich, aber erwünscht (NEW/ts)

Auf einen Blick

Familienprogramm „Vielfalt erleben – Singende Schwäne“

Termin: So, 19. Januar 2020, ab 14 Uhr

Treff: Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen

Eintritt: 2 EUR, Anmeldung erbeten

Singschwan-Safari „Expedition ins Reich der singenden Schwäne“

Termin: Mi, 22. / So, 26. / Mi, 29. Januar 2020 um 9 Uhr

Treff: Luckau, Details nach Anmeldung

Preis: 30 EUR, Anmeldung erforderlich