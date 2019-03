Happy End für Straßenhündin: Asha besteht Ausbildung als Elite-Schnüfflerin der Polizei

Von der Straße ganz nach oben: Eine Straßenhündin hat sich zur besten Schnüfflerin einer indischen Polizei-Eliteeinheit in Kalkutta entwickelt.

Polizisten retteten vor eineinhalb Jahren die verletzte Hündin Asha (indisch: Hoffnung). Kinder hatten mit Steinen nach ihr geworfen, so ein Ausbilder an der West-Bengalischen Polizeiakademie am Mittwoch laut „NTDV“.

„Die Hündin blutete und wurde auf den Campus gebracht“, sagte Dipankar Bhattacharya der Nachrichtenagentur AFP. Ursprünglich planten die Beamten, die Hündin als Haustier zu halten. Doch dann trumpfte sie mit ihrer fantastischen Spürnase auf.

Sajal Mondal, der Leiter der Akademie, berichtete, dass Asha das zermürbende Training mit Bravour bestand hat. Mit ihrem scharfen Geruchssinn kann sie Drogen und Sprengstoffe wie TNT leicht auffinden.

Asha ist außerdem Spitzensportlerin: Sie ist Hürdenläuferin und kann zwei Meter hoch springen. In ihrer Ausbildungsgruppe ist sie die Schnellste. Damit ist Asha die erste Mischlingshündin, die in die 30-köpfige Elite-Staffel aufgenommen wurde. (afp/sua)