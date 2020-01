Wildschweine in Wohnzimmern in Bad Salzuflen

Eine aufgescheuchte Wildschweinrotte hat Anwohner im nordrhein-westfälischen Bad Salzuflen in Schrecken versetzt.

Zwei der Wildschweine durchbrachen am Samstag an zwei Wohnhäusern im Ortsteil Ehrsen-Breden die Scheiben der Terrassentüren und liefen schnurstracks in die Wohnzimmer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Mehrere Bewohner flüchteten daraufhin in die oberen Etagen und informierten von dort aus die Polizei.

Als die Ordnungshüter wenig später an den „Tatorten“ eintrafen, hatten die ungebetenen Besucher bereits das Weite gesucht. Zur Höhe des von den Wildschweinen angerichteten Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. (afp)