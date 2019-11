Ausgiebig in Pfützen zu spielen kennen die meisten nur von ihren Kindern. Amateurvideos aus Australien beweisen aber, dass auch Erwachsene sich über Regen freuen können. Dazu haben die Bewohner aus New South Wales im Südosten des Kontinents allen Grund. Heftige Regenfälle brachten am Wochenende in manchen Regionen den ersten Regen seit acht Jahren.

Besonders die Landwirtschaft litt unter der extremen Trockenheit der letzten Jahre, Wasserspeicher und Stauseen waren bis auf den letzten Tropfen ausgetrocknet. Wiesen und Weideflächen waren braun statt grün.

Im Internet häufen sich Videos von glücklichen Australiern – Mensch und Tier – die ausgelassen in den Regenfluten springen und tanzen.

„Kein Ende der Trockenheit, aber eine Erleichterung“

Nach Angaben des Wetterberichtes fielen in wenigen Stunden bis zu 100 Millimeter Niederschlag, Wiesen (Wüsten) und Straßen wurden überflutet. Trotz der Erleichterung, die der Regen brachte, warnen Meteorologen davor, sich zu früh zu freuen.

Nach über drei Jahren Trockenheit bedarf es weiterer Niederschläge, um den Wasserhaushalt wiederherzustellen. Zudem käme der Regen vermutlich zu spät, um die Getreideernte, die in wenigen Wochen beginnt, noch zu retten. (ts)