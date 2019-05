Panorama » Geniales Wissen » Wissen » Mystery 900 Millionen Jahre alte Pilze stellen Theorie zur Entstehung irdischen Lebens in Frage

Eigentlich sind Pilze erst vor 500 Millionen Jahren auf der Erde entstanden, Wissenschaftler haben in Kanada nun jedoch Pilz-Fossilien gefunden, die doppelt so alt sind! Damit stellen sie bisherige Annahmen über die Entstehung von Leben auf der Erde in Frage.