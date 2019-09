Neben der klassischen Art der solaren Stromerzeugung durch Photovoltaik gibt es seit vielen Jahren die Bestrebung über solarthermische Kraftwerke Strom zu beziehen. In Israel wurde kürzlich ein solches Kraftwerk eröffnet und dieses hat einen klingenden Spitznamen: Auge des Sauron. Diese Kraftwerkstechnik hat einen großen Vorteil: Es liefert auch dann Strom, wenn die Sonne nicht scheint.

In Spanien gab es bereits erste Vorreiter in Sachen Solarthermie. Manzanares und das Projekt Gemasolar sind die ersten Beispiele gewesen. Diese wurden jedoch nicht gänzlich umgesetzt oder wiesen technische Mängel auf. In Israel hingegen hat man jetzt ein ausgeklügeltes System entwickelt.

Ashalim Power Station oder das „Auge des Sauron“

Der Turm im Negev ist 240 Meter hoch und ist umgeben von über 50.000 Computergesteuerten Heliostaten. Auf einer Fläche von 3,15 Quadratkilometer wird Sonnenlicht auf die Spitze des Turmes gelenkt.

Das Kraftwerk 1 der Ashalim Power Station wird in Anlehnung an den Film „Herr der Ringe“ passenderweise als „Auge des Sauron“ bezeichnet.

Dieses Kraftwerk ist für eine elektrische Leistung von 121 Megawatt ausgelegt und kann bis zu 18 Stunden am Tag Strom produzieren. Im Normalbetrieb kann es demnach 120.000 Haushalte mit Strom versorgen. Der Anteil erneuerbarer Energie zur Stromversorgung soll damit deutlich gesteigert werden.

Gerade im Tagesverlauf steigt der Strombedarf der Region durch den Gebrauch von Klimaanlagen – genau dann erzeugen Photovoltaik-Anlagen den meisten Strom. Doch auch am Abend, wenn der Wirkungsgrad der PV sinkt, benötigen die Menschen Strom. Das Auge des Sauron liefert auch dann Strom.

Vorteil gegenüber Photovoltaik

Während Photovoltaik-Kraftwerke nur dann Strom liefern, wenn die Sonne scheint, heizt die Sonne in Negev einen Salz-Wärmespeicher in der Turmspitze. Dieser Wärmespeicher treibt über einen Dampferzeuger eine Gas- und Dampfturbine an, die wiederum einen Generator antreibt.

Ist die Wärme des Speichers aufgebraucht, kann im Kraftwerk mittels Gas zugeheizt werden. Ergänzt wird das Kraftwerk durch eine klassische Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 70 MW.

Das Kraftwerk ging im April 2019 in Betrieb und speist bereits Strom in das israelische Stromnetz ein. 28.000 Tonnen Stahl wurde für das Kraftwerk verbaut, damit hätte man beispielsweise viermal den Eiffelturm nachbauen können – inmitten der Wüste.

Arbeitsplatz für Beduinen

Beim Bau des Solarkraftwerks wurden auch die lokalen Beduinen mit einbezogen. In der Bauphase bekamen etwa 300 Bewohner des Beduinendorfes „Bir Hadaj“ zumindest temporär Arbeit. (cs)