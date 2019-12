Boot in Boot: Ungewöhnliche Wikingergräber in Norwegen werfen Fragen auf

In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts stirbt eine wichtige Frau auf dem heute als Skeiet bekannten Bauernhof in Vinjeøra, in Mittelnorwegen. Ihr Kleid ist mit zwei großen muschelförmigen Broschen aus vergoldeter Bronze und einer kruzifixförmigen Brosche aus einem irischen Geschirrbeschlag befestigt. Dann wird sie in ein etwa sieben bis acht Meter langes Boot zusammen mit Grabbeigaben wie eine Perlenkette und ein Kuhkopf gelegt.

Bisher ist an diesem Bestattungsritual nichts Außergewöhnliches. Erst als das Boot begraben wird, machen die Wikinger aus Vinjeøra etwas, was Archäologen mehr als 1.000 Jahre später fasziniert.

Ein gemeinsames Grab nach 100 Jahren

Anstatt ein neues Grab für die Frau auszulegen, wird ein Bootsgrab aus dem 8. Jahrhundert sorgfältig ausgehoben. Dies ist ein größeres Boot, wahrscheinlich zwischen neun und zehn Metern lang und enthält die Leiche eines Mannes, der mit Waffen begraben wurde. Dann wird das Boot mit der Frau sanft in das Boot des Mannes gelegt und anschließend beide wieder begraben.

Doch wer waren die beiden und warum wurden sie zusammen begraben, obwohl sie 100 Jahre auseinander starben?

Archäologen des Universitätsmuseums der Norwegische Universität für Wissenschaft und Technologie (NTNU) rätseln seit der Entdeckung der Gräber im Oktober über genau diese Frage. Sie entdeckten den ungewöhnlichen Fund bei der Ausgrabung eines Gräberfeldes mit Verbindung zu einem wikingerzeitlichen Hof in diesem Gebiet. Die Ausgrabungen werden im Zusammenhang mit dem Ausbau der Autobahn E39 durchgeführt.

DNA-Analysen sollen helfen, ein altes Phänomen zu verstehen

Fast das gesamte Holz in den Booten war verrottet, im Kiel des kleinsten Bootes war nur noch wenig übrig. Dennoch waren die Bootsnieten noch in ihrer ursprünglichen Position, sodass die Archäologen feststellen konnten, dass sie zwei Boote in einem gefunden hatten.

„Ich hatte gehört, dass mehrere Bootsgräber in einem Grabhügel begraben wurden, aber nie von einem Boot, das in einem anderen Boot begraben wurde“, sagt Raymond Sauvage, Archäologe am NTNU und Projektleiter der Grabung in einer Mitteilung.

„Inzwischen habe ich erfahren, dass in den 1950er Jahren in Tjølling, im Süden der norwegischen Grafschaft Vestfold, einige Doppelbootgräber gefunden wurden. Dennoch ist dies im Wesentlichen ein unbekanntes Phänomen“, sagt er.

Die Bodeneigenschaften an der Ausgrabungsstätte sind nicht ideal für die Erhaltung von Knochen. Die Archäologen waren daher sehr aufgeregt, als sie im oberen Bootsgrab Teile des Schädels der Frau fanden. Dazu sagte Sauvage: „Hoffentlich können wir etwas DNA aus dem Schädel und mehr Informationen über ihr Aussehen bekommen.“

Auch die Isotopenanalyse kann eine Quelle des Wissens über die Frau sein. Isotope sind Varianten eines bestimmten chemischen Elements, die zwischen verschiedenen Lebensmittelquellen und geografischen Standorten variieren. Isotopenanalysen von Zähnen und Skeletten können uns daher Aufschluss darüber geben, wo eine Person geboren wurde, wo sie während ihres Lebens gelebt hat und was sie gegessen hat.

Exklusiv und umgearbeitet: Schmuck mit Statusanzeige

Laut den Archäologen sage zudem die kreuzförmige Brosche im Grab der Frau viel über sie und die Gemeinschaft aus, der sie angehörte. „Die Dekoration und das Design selbst zeigen uns, dass es aus Irland stammt und dass es einst Teil eines Gurtzeuges war“, so die Doktorandin Aina Heen Pettersen vom NTNU Department of Historical Studies.

„Es war unter den Wikingern üblich, dekorative Gurtzeugbeschläge zu entfernen und als Schmuck wiederzuverwenden. Mehrere Verschlüsse auf der Rückseite dieser Brosche blieben erhalten und wurden verwendet, um Lederriemen am Geschirr zu befestigen. Die neuen nordischen Besitzer befestigten einen Stift an einem der Verschlüsse, damit er als Brosche verwendet werden konnte.“

Pettersen erklärt weiter, dass solche Broschen wahrscheinlich recht exklusiv waren und dass sie oft in gut ausgestatteten – wenn auch nicht besonders reichen – Gräbern zu finden sind. Dies deute darauf hin, dass diese Gegenstände unter den Personen verteilt wurden, die an den Wikingerfahrten teilgenommen oder bei deren Organisation geholfen haben.

„Die Wikingerreisen – ob für Raubzüge, Handel oder andere Expeditionen – standen im Mittelpunkt der nordischen Gesellschaft. Das bedeutete, dass es wichtig war, an dieser Aktivität teilzunehmen, nicht nur für die materiellen Güter, sondern auch, um sowohl den eigenen als auch den Status der Familie zu erhöhen“, sagte Pettersen.

„Relikte aus Eroberungen als Schmuck zu verwenden, signalisierte einen deutlichen Unterschied zwischen dir und dem Rest der Gemeinschaft, weil du Teil der Gruppe warst, die an den Reisen teilnahm.“

Die Familie als wichtiges Glied der Gesellschaft

Der Mann im größeren Bootsgrab wurde mit einem Speer, einem Schild und einem einseitige geschliffenen Schwert begraben. Diese Waffen ermöglichten es Archäologen, das Grab präzise zu datieren. „Die Schwertstile ändern sich im Laufe der Jahrhunderte, sodass wir dieses Grab eindeutig auf das 8. Jahrhundert datieren können. Diese Zeit ist in Nordeuropa als Merowingerzeit bekannt“, sagt Sauvage.

Aber welche Verbindung bestand zwischen dem Mann und der Frau? Sauvage sagt, es ist vernünftig anzunehmen, dass die beiden verwandt waren. Die Wikinger auf Vinjeøra hatten wahrscheinlich eine klare Vorstellung davon, wer sich in jedem Grabhügel befand, da diese Informationen höchstwahrscheinlich über viele Generationen weitergegeben wurden.

Familie war in der Gesellschaft der Wikingerzeit sehr wichtig, sowohl um Status und Macht zu markieren als auch um die Eigentumsrechte zu festigen. Die erste Gesetzgebung über die allodialen Rechte im Mittelalter besagt, dass Sie beweisen müssen, dass Ihre Familie das Land seit fünf Generationen besitzt. Wenn es Zweifel an den Eigentumsrechten gab, musste man seine Familie auf „haug og hedni“ zurückführen können – also auf Grabhügel und Heidentum“, so Sauvage. „Vor diesem Hintergrund ist es vernünftig zu denken, dass die beiden zusammen begraben wurden, um das Eigentum der Familie zu markieren, in einer Gesellschaft, die zum größten Teil nichts aufgeschrieben hat.“

Ein bedrohtes Denkmal in der Landschaft

Zwei Boote in einem und interessante Grabbeigaben sind nicht das Einzige, das die Archäologen an diesem Fund begeistert. Auch die Anordnung der beiden Bootsgräber – am Rande des größten Hügels auf dem Gräberfeld – erzählt eine Geschichte.

„Die Verbindungen zwischen den Bootsgräbern untereinander und zwischen den Bootsgräbern und dem Hügel sind sehr spannend. Die beiden Gräber befinden sich zudem direkt am Rande einer Klippe mit Blick auf den Fjord. Das muss ein Denkmal in der Landschaft gewesen sein“, so der Archäologe.

Aber auch das Alter des großen Grabhügels lässt auch das Sauvages Herz höher schlagen. „Der Grabhügel muss natürlich älter sein als das älteste Bootsgrab, was frühe merowingische Zeit bedeutet. Das ist eine faszinierende Ära in der skandinavischen Geschichte, aus der es nur wenige archäologische Funde gibt.“

Die Jahrhunderte lange Bewirtschaftung des Geländes führte jedoch dazu, dass der große Grabhügel vollständig umgepflügt wurde. Die Archäologen hoffen trotzdem, dass sie weitere Artefakte finden werden, wenn sie im nächsten Sommer in das Gebiet zurückkehren. (NTNU/ts)