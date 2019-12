Geniales Wissen Das Lila Gold der Antike: Reichtum und Juwelen durch Meeresschnecken

Archäologen haben auf einer Insel nahe Kreta in einem 5.000 Jahre alten Lagerhaus kostbare Juwelen und Goldperlen entdeckt. Diese stehen mit der Herstellung eines wertvollen violetten Farbstoffs aus Meeresschnecken in Verbindung. Die Farbe Lila war in der Antike ein Privileg der Superreichen.