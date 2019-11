Wissen » Forschung » Panorama » Geniales Wissen Pompeji: Prunkvolle Therme und eine darin verborgene Tragödie

Ein "Symbol für unterbrochenes Leben, und das in vielerlei Hinsicht", beschreibt die Archäologin den Fund eines Kinderskeletts in einer Therme in Pompeji. Statt Schutz in dem Gebäude fand das Kind "im Juwel der Stadt" nur den Tod, so die Forscher weiter.