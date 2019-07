In Zeiten von Takeaway Dienstleistungen, die überall in der Welt boomen, ist es für manchen sogar schon unbequem geworden, zum Essen in Gaststätten zu gehen. Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es auf der Welt Restaurants gibt, die Sie besuchen sollten, nicht nur aus Liebe zum Essen, sondern gerade wegen ihres extravaganten Themas!

Thematische Restaurants gibt es schon seit längerem, aber einige Gastronomen scheinen sich mit der „Norm“ nicht zufrieden zu geben. Vom Essen in einem Vulkan bis zum Dinner im Dunkeln:

#1 – Seva Café, Ahmedabad



Stellen Sie sich ein Restaurant vor, das den Gästen die Speisen als Geschenk serviert. Nun, das ist das Seva Cafe. Der Ort wird von Freiwilligen geleitet und funktioniert durch „Großzügigkeit“.

Es gibt keine Preise auf der Speisekarte und auf der Rechnung steht folgende Fußnote: „Ihr Essen war ein Geschenk von jemandem, der vor Ihnen kam. Um die Kette der Geschenke am Leben zu erhalten, laden wir Sie ein, für jene, die nach Ihnen essen, zu bezahlen.“ Ist das nicht genau das, wofür die indische Tradition steht?

#2 – Ninja, New York

Abgesehen von der köstlichen japanischen Küche, unterhält dieses Restaurant in New York die Gäste mit seiner Ninja-Besessenheit. Der Ort ist wie ein Ninja-Dorf aus dem 18. Jahrhundert angelegt und das Essen wird von Kellnern und Kellnerinnen serviert, die als Ninjas gekleidet sind. Aber der Spaß hört dort nicht auf, sie haben Maninjas (Magier-Ninjas), um Sie nach dem Essen zu unterhalten. Das nennen wir ein gesundes Essen!

#3 – Hello Kitty Kitchen and Dining, Taiwan

Basierend auf einem liebenswerten, japanischen, fiktiven Charakter, hat dieses Restaurant in Taipeh eine große Popularität erlangt. Es ist das erste Themenrestaurant der Welt mit dem Thema „Hello Kitty“.

Das Restaurant ist spezialisiert auf Waffeln, Pfannkuchen und Leckereien in der Form von „Hello Kitty’s“ Kopf. Die ausgiebige Verwendung der Farbe Rosa und Schleifen im Dekor, stehen für ihr Engagement rund um ein super süßes Thema.

#4 – O. NOIR, Kanada

Was halten Sie davon, im Dunkeln zu essen? Nun, für die Gründer von „O. Noir“ scheint das Essen im tiefsten Dunkel den Geschmack des Essens zu verbessern. Es war eines der ersten Restaurants, das dieses Konzept auf den Weg gebracht hat.

Die Gäste wählen ihr Menü in einem separaten Raum und gehen dann in den Speisesaal, wo kein Licht erlaubt ist (Telefon, Uhren, Feuerzeuge usw.). Sie werden vom Personal des Restaurants geführt, das ebenfalls „sehbehindert“ ist; dies ist ein weiterer Grund für die Beliebtheit des Restaurants.

#5 – Dinner in the sky Restaurants

Das ist die perfekte Mischung aus Abenteuer und Eleganz. Das „Dinner in the Sky“ startete vor 26 Jahren und hat mit seiner verrückten Idee des „The Perfect Dinner“ seitdem mehr als 45 Länder bereist!

Ein Kran hebt den Tisch (mit Gästen und Personal) 150 Fuß (45 Meter) hoch in die Luft. Der Tisch kann bis zu 22 Personen aufnehmen und jeder Sitzplatz lässt sich um 180 Grad drehen, so dass die Gäste das Beste aus der Aussicht herausholen können.

#6 – Ithaa Undersea Restaurants, Malediven

Wenn es Ihnen etwas ausmacht, in die Luft zu fliegen, dann haben wir Sie mit „Ithaa“ gut geschützt. Das Restaurant ist mit seinen Unterwasserfreuden ein wahres Juwel. Der Ort befindet sich 5 Meter unter Wasser. Das transparente Dach bietet einen 270-Grad-Panoramablick auf das Wasser. Ein perfekter Ort für ein romantisches Abendessen!

#7 – Restaurant Hijackk, Ahmedabad

Dieses Restaurant in Ahmedabad definiert den Begriff „Essen unterwegs“ neu. „Hijackk“ ist ein Restaurant im Bus und somit buchstäblich „Essen auf Rädern“! Der Doppeldeckerbus bietet Platz für bis zu 44 Personen.

Das untere Deck ist für Unterhaltung reserviert, während das obere Deck den Passagieren erlaubt, im Freien zu speisen. Wenn Sie das nächste Mal in Ahmedabad sind, verpassen Sie nicht diese einmalige Kombination aus Sightseeing und Essen gehen!

#8 – Labassin Waterfall Restaurant, Philippinen

Vertrauen Sie uns, wenn wir Ihnen sagen, dass das Essen in dieser unberührten Umgebung ein gesundes, sinnliches Erlebnis ist! Dieses einzigartige Restaurant befindet sich in San Pablo und ist von Naturschönheiten umgeben. Das Wasser der Wasserfälle bedeckt den Boden und den Gästen werden Speisen auf Bambustischen serviert. Eine wunderbare Art und Weise, mit der Natur eins zu sein!

#9 – Roller Coaster Restaurants

Achterbahnen machen Spaß, aber wissen Sie, was noch besser ist? Ihr Essen auf einer Achterbahn zu beobachten, wie es an den Tisch geliefert wird. Das ist die Realität im Achterbahnen-Restaurant.

Das Essen bewegt sich allein durch die Schwerkraft auf der Bahn und legt eine Gesamtstrecke von 400 m zurück. Ein Ort, wo das Essen unterhält!

#10 – El Diablo, Lanzarote

Das Restaurant befindet sich auf einem schlafenden Vulkan und nutzt die Erdwärme zum Kochen der Speisen. El Diablo ist ganz dramatisch nach dem Teufel benannt.

Es mag gefährlich klingen, aber die Gründer versichern, dass es keine Gefahren gibt. Der Vulkan war zuletzt 1824 aktiv. Neben der einzigartigen Weise, das Essen zu kochen, bietet El Diablo atemberaubende Aussichten auf die Feuerberge im Timanfaya Nationalpark, wo es sich befindet. (cs)