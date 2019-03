„Wie frisch gestrichen“: 700 Jahre alter Lack-Sarkophag in Jiangsu entdeckt

Wie lokale Behörden mitteilten, entdeckten Archäologen einen seltenen und gut erhaltenen Lack-Sarkophag aus der Yuan-Dynastie (1206-1368) in der ostchinesischen Provinz Jiangsu.

Das Changzhou-Museum gab bekannt, dass der Sarkophag zu einer Gruppe von Gräbern gehört, die auf einer Baustelle in der Stadt Changzhou gefunden wurden. Zudem ist der Sarkophag äußerst gut erhalten und sieht aus „wie frisch gestrichen“.

„Wir vermuten, dass der gute Zustand des Sarkophags auf den klebrigen Schlamm zwischen Grabkammer und Sarg zurückzuführen ist. Dieser könnte die Luft gut isoliert haben. Der hohe Grundwasserspiegel trug ebenfalls dazu bei, die Luft zu isolieren und die Farbe des Sarges hell zu halten“, sagte Peng Hui, Direktor des archäologischen Büros des Museums.

Im Inneren des 700 Jahre alten Sarkophags befand sich jedoch aufgrund seiner schlechten Wasserdichtigkeit viel Flüssigkeit. Nachdem die Archäologen stundenlang das Wasser aus dem Sarg abgelassen haben, konnten sie einen Blick auf die Beigaben werfen: „Wir verbrachten etwa 16 Stunden damit, 500 Liter Flüssigkeit aus dem Sarg abzulassen“, sagte Peng.

Bislang befinden sich unter den Beigaben neben Gefäße auch fünf Holzkämme, zwei Kämme aus Bambus und bronzene Münzen. Besonders die Kämme unterstreichen die Tradition des Ortes. Changzhou hat eine lange Geschichte der Kammherstellung, die bis in die Wei-Jin-Zeit (220-420 n. Chr.) zurückreicht.

„Gräber der Yuan-Dynastie wurden selten am südlichen Unterlauf des Jangtsekiang entdeckt. Die Ergebnisse sind sehr wichtig für die Erforschung der Geschichte Changzhou’s“, sagte Huang Jiankang, stellvertretender Kurator des Museums.

A lacquer coffin, about 800 years old, excavated near Nanjing. The stunning red color is miraculously preserved. pic.twitter.com/51oeIFOH55

— Jin Xu (@xujnx) 12. Januar 2019