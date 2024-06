100-jähriger US-Veteran heiratet nach D-Day-Gedenkfeiern in Normandie Verlobte

Der 100 Jahre alte US-Veteran Harold Terens, der vor 80 Jahren an der Landung der Alliierten in der Normandie beteiligt war, heiratet nach den Gedenkfeiern zum D-Day am Samstag in Frankreich seine 96 Jahre alte Verlobte Jeanne Swerlin. Die Hochzeit sollte um 11.00 Uhr im Örtchen Carentan-les-Marais gefeiert werden, nahe der Landungsstrände, an denen am 6. Juni 1944 Zehntausende amerikanische, britische und kanadische Soldaten landeten und dem Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland den Weg bereiteten.

Im Anschluss an den offiziellen Teil werde Terens ein Fest mit „seinen Liebsten in einer kleinen Gruppe“ feiern, erklärte die Beauftragte für die D-Day-Gedenkfeiern in Carentan-les-Marais, Sarah Pasquier. Wenn er nach der Hochzeitsfeier nicht zu müde sei, könne er am Nachmittag an einer Parade der Veteranen im Zentrum von Carentan teilnehmen, fügte Pasquier hinzu.

Am Abend findet im Rahmen der D-Day-Gedenkfeierlichkeiten ein Ball statt, bei dem die Teilnehmer sich im Stil der 1940er Jahre kleiden. „Aber Herr Terens und seine Frau könnten zu müde sein, um daran teilzunehmen“, erklärte Pasquier.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Herr Terens sich entschieden hat, hier in Carentan zu heiraten“, sagte der Bürgermeister der Stadt, Jean-Pierre Lhonneur, der Nachrichtenagentur AFP. „Wir werden ihm natürlich Champagner anbieten, aber auch ein Geschenk überreichen, um ihm dafür zu danken, dass er an der Befreiung Frankreichs teilgenommen hat“, betonte Lhonneur.

Terens war am D-Day in Großbritannien im Einsatz, wo er als Funktechniker für die Kommunikation mit Kampfpiloten zuständig war. Seine Einheit verlor während der Landung der Alliierten die Hälfte ihrer etwa 60 Kampfflugzeuge.

Kurz nach der Landung der Alliierten wurde Terens in die Normandie versetzt, wo er am Transport deutscher Kriegsgefangener beteiligt war. Später nahm er an einer Geheimmission teil, die ihn in die Ukraine führte. Dort sollten britische Kampfflieger Tankstopps einlegen, um dann in Rumänien von Deutschen kontrollierte Ölfelder zu bombardieren.

Nach dem Krieg kehrte Terens in die USA zurück, heiratete und zog mit seiner Frau Thelma drei Kinder groß. 2018 starb seine Frau.

Drei Jahre später brachte ihn ein Freund mit der vier Jahre jüngeren und ebenfalls verwitweten Jeanne Swerlin zusammen. Beim zweiten Treffen der beiden sprang der Funke über. „Sie hat mein Leben wieder hell gemacht. Mit ihr zusammen ist das Leben wieder wunderbar“, sagt Terens. „Er ist ein unglaublicher Typ. Ich mag alles an ihm“, sagt Jeanne über ihren im Kopf junggebliebenen Partner. „Außerdem kann er gut küssen“, fügt sie hinzu.

Bei der Hochzeitsfeier in der Normandie wollte Terens‘ Enkelin „I will always love you“ singen und seine Urenkelin Blütenblätter streuen. Anschließend wird es wohl in die Flitterwochen gehen – das Ziel haben die beiden noch nicht verraten. (afp)