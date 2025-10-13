ADAC erwartet am Wochenende Höhepunkt von Herbstreiseverkehr

Der Herbstreiseverkehr erreicht nach Einschätzung des ADAC am kommenden Wochenende seinen Höhepunkt. In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sowie in den nördlichen und mittleren Landesteilen der Niederlande sei Ferienbeginn, erklärte der Automobilklub am Montag in München.

Dazu kämen der Beginn einer zweiten Ferienwoche in anderen Bundesländern und das Ferienende in Hessen, Sachsen, Thüringen und im Süden der Niederlande.

Die beliebtesten Reiseziele seien die Wanderregionen der Alpen und der Mittelgebirge sowie die Küsten von Nord- und Ostsee. Bei stabilem Wetter müsse auch auf den Straßen zu Naherholungsgebieten rund um die Ballungsräume mit höherem Verkehrsaufkommen gerechnet werden.

Ein besonderes Nadelöhr drohe im Norden, wo der zur Autobahn 7 zählende Elbtunnel in Hamburg am Wochenende für 55 Stunden vollständig gesperrt werde. Urlauber mit Ziel Nordsee sollten daher großräumig ausweichen.

In Nordrhein-Westfalen sorge zudem die ab sofort für acht Monate geplante Sperrung der A59 bei Düsseldorf in Fahrtrichtung Köln für Behinderungen.(afp/red)