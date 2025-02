MDR: Mutmaßlicher Attentäter von Magdeburg in Leipziger Gefängnis verlegt

Der 50-Jährige sei in eine Haftanstalt in Leipzig gebracht worden, berichtete der MDR am Mittwoch. Das sächsische Justizministerium führte demnach medizinische Gründe für die Verlegung an, die bereits am 30. Januar erfolgt sei. Die Justizvollzugsanstalt in Leipzig verfügt über ein angeschlossenes Krankenhaus.

Anfang Januar war der Tatverdächtige bereits aus der Justizvollzugsanstalt Burg in Sachsen-Anhalt in die Justizvollzugsanstalt Dresden gebracht worden.

Der Täter war am 20. Dezember mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefahren und hatte zahlreiche Besucher erfasst. Sechs Menschen wurden getötet, darunter ein Neunjähriger. Annähernd 300 Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter stammt aus Saudi-Arabien und arbeitete in einem Klinikum als Arzt. Nach der Tat stellte sich heraus, dass dieser mehreren Sicherheitsbehörden und weiteren Dienststellen bekannt war. (afp)